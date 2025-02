Nocna awantura na pl. Konstytucji w Warszawie. Nie żyje młody chłopak

Śmiertelne porachunki Gruzinów

Nocna awantura na pl. Konstytucji w Warszawie. Jedna osoba nie żyje. Wszyscy zatrzymani to obcokrajowcy

Warszawa ma coraz większy problem z gangami ze Wschodu. To nie tylko rozboje, kradzieże, jazda pod wpływem alkoholu, ale również śmiertelne bójki i zabójstwa. Liczba przestępstw popełnianych przez obcokrajowców rośnie. W nocy w piątku na sobotę doszło do kolejnej bójki, która tym razem zakończyła się śmiercią 31-letniego mężczyzny. Wszyscy zatrzymani to obywatele Gruzji.