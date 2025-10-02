Nocna prohibicja. Nadzwyczajna sesja Rady m.st. Warszawy. Transmisja na żywo

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie. Porządek obrad. Co na tapecie?

XVII sesja Rady m.st. Warszawy będzie poświęcona dwóm kluczowym projektom uchwał:

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wystąpienia do rad dzielnic m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wystąpienia do rad dzielnic m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Pilotażowa prohibicja w Warszawie. Od kiedy i gdzie?

Projekt, który trafi pod obrady Rady Miasta, zakłada wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach od 23:00 do 6:00. Początkowo planowano objąć zakazem całe miasto, jednak ostatecznie zdecydowano się na pilotaż w dwóch, szczególnie dotkniętych problemem dzielnicach: Śródmieściu i Pradze-Północ. Jeśli radni dadzą zielone światło, nowe przepisy mogą wejść w życie już 1 listopada. To znacząca zmiana, gdyż wcześniejsze plany zakładały trzymiesięczny okres przejściowy, który teraz ma zostać skrócony do 14 dni.

Gorący temat, wielkie emocje. Wynik? Niepewny

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta została zwołana na wniosek samego prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Ma mieć charakter "wyłącznie techniczny" i dotyczyć skorygowania uchwał pilotażowych podjętych w pośpiechu, ale atmosfera jest napięta. Radni Koalicji Obywatelskiej wprost przyznają, że trudno przewidzieć jej przebieg.

„Jeśli pyta mnie pani czym ta nadzwyczajna sesja może się zakończyć, to odpowiem: „Nie wiem!” i nie wiem, czy ktokolwiek jest to w stanie dziś przewidzieć” – powiedział "SE" jeden z radnych.

Pierwszym punktem spornym jest godzina rozpoczęcia prohibicji. Lewica proponuje zakaz od 22:00 do 6:00, natomiast Trzaskowski opowiada się za godzinami 23:00-6:00. Wprowadzenie zakazu od 22:00 zmusiłoby sprzedawców do zasłaniania dostępu do alkoholu na godzinę przed zamknięciem, co mogłoby generować konflikty z klientami, podnosili niektórzy radni. Kolejny problem to dzielnice, które zakaz ma objąć.

"Oczekujemy uchwały w całym mieście teraz, a nie deklaracji i pilotażu w dwóch dzielnicach" - przekazała nam Maja Zaczyńska, rzeczniczka Miasto Jest Nasze. Na wprowadzenie nocnej prohibicji aktywnie liczą kolejne dzielnice, w tym Bielany i Praga-Południe.

