Nominuj swoją bohaterkę. Ruszył nabór kandydatek do tytułu Warszawianki Roku 2025

ZGŁOSZENIA

Nominuj swoją bohaterkę, masz na to miesiąc! Ruszył nabór kandydatek do tytułu Warszawianki Roku 2025

Ruszył nabór kandydatek do tytułu Warszawianki Roku 2025. Wyróżnienie to trafia do kobiet, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promowania Warszawy, inspirując przy tym innych. Zgłoszenia można przesyłać do 11 lipca przez internet lub tradycyjną pocztą.