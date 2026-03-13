Nowa Aleja Centralna w sercu Warszawy. 5 mln zł na zieloną metamorfozę

Przebudowa w centrum Warszawy. Powstanie Aleja Centralna

Popularny pasaż łączący okolice stacji Metro Centrum z ulicą Emilii Plater zostanie zmodernizowany. Stołeczny ratusz zakłada, że roboty budowlane wystartują jeszcze w tym roku i potrwają około cztery miesiące, licząc od momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Uciążliwe zwłaszcza dla osób z ciężkimi walizkami betonowe płyty zostaną rozebrane, a w ich miejscu pojawi się płaska i wygodna kamienna nawierzchnia. Przestrzeń urozmaicą nowoczesne elementy małej architektury oraz meble miejskie, a zegar słoneczny na placu w osi wejścia do Kinoteki w Pałacu Kultury i Nauki zostanie odtworzony.

- W ciągu pasażu Iłłakowiczówny dopuszczony zostanie ruch rowerowy na odcinku około 300 metrów. Pozwoli to rowerzystom na przejazd od ulicy Marszałkowskiej do ulicy Emilii Plater - dodali urzędnicy.

Nowe drzewa i krzewy. Zieleń opanuje Nowe Centrum Warszawy

Władze stolicy po raz kolejny kładą ogromny nacisk na wprowadzanie do miasta większej ilości zieleni. Na odnawianym terenie pojawią się ozdobne trawy, różnorodne byliny oraz nowe krzewy, a całość dopełni około 40 drzew.

- Dzięki nowym nasadzeniom powierzchnia biologicznie czynna na tym terenie - po rozpłytowaniu - zwiększy się o około 800 metrów kwadratowych. Jednocześnie w przestrzeni Alei Centralnej pojawi się sporo koloru. Starannie dobrane gatunki roślin ożywią teren zdominowany obecnie przez szarość - także dzięki sezonowej zmienności barw nowych roślin - zaznaczył ratusz.

W ramach projektu zaplanowano dodatkowo cztery urokliwe pergole, które zostaną gęsto obsadzone pnączami.

Aleja Centralna powstanie w Nowym Centrum Warszawy - zobacz wizualizacje:

