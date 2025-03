Nowa linia kolejowa na Mazowszu. Tysiące osób z wygodnym dojazdem do Warszawy

Nowa linia kolejowa na Mazowszu

Rządowy program Kolej Plus nabiera rozpędu. Umowa z projektantem nowej linii Zegrze – Przasnysz to kolejny krok w kierunku poprawy infrastruktury kolejowej w Polsce. Za projekt odpowiadają firmy Mosty Katowice i Arcadis, a jego koszt to 32,5 mln zł netto. Wykonawca ma 52 miesiące na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Szczegóły techniczne

Co wiemy o samej linii? Będzie to w większości jednotorowa, zelektryfikowana trasa.

Maksymalna prędkość pociągów: 160 km/h.

Czas przejazdu Zegrze – Przasnysz: około 50 minut.

Planowane kursy: minimum 14 pociągów na dobę do Warszawy.

Dzięki dwutorowym odcinkom, pociągi będą mogły sprawnie się mijać, co skróci czas podróży.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Warszawa Wschodnia za 3 miliardy złotych! Gigantyczny remont dworca Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lista przystanków – sprawdź, czy jesteś na trasie!

Nowa linia kolejowa połączy Przasnysz, Maków Mazowiecki, Pułtusk i Serock z Zegrzem. Gdzie dokładnie zatrzymają się pociągi? Oto lista planowanych przystanków:

Serock

Pułtusk

Maków Mazowiecki

Przasnysz

Jadwisin

Wierzbica

Trzepowo

Łubienica Superunki

Jeżewo

Kleszewo

Szlasy Bure

Przystanek w gminie Szelków

Organizator przewozów zadeklarował uruchomienie min. 14 pociągów na dobę, które pojadą między Przasnyszem a Warszawą.

Perony będą dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, a także wyposażone w wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie.

Inwestycja wzbudza entuzjazm wśród polityków. Minister Jan Grabiec, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podkreśla: „Pamiętam marzenia o kolei do Zegrza, Serocka, Pułtuska i dalej do Przasnysza. Podpisana dzisiaj umowa na projekt nowej linii kolejowej to krok, który przybliża nas do realizacji tej ważnej dla regionu inwestycji”.

Z kolei Piotr Wyborski, Prezes Zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A., zaznacza: „Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Przasnysza, Makowa Mazowieckiego, Pułtuska i Serocka zyskają szybki i wygodny dojazd do stolicy. Naszym celem jest tworzenie nowoczesnej i efektywnej sieci kolejowej, która będzie służyć społeczeństwu przez wiele lat".

Kiedy pojedziemy nową koleją?

Planowany start prac budowlanych to 2030 rok, a zakończenie – 2033 rok. Wszystko zależy jednak od uzyskania finansowania na budowę. Na razie zapewnione są środki na etap projektowy.