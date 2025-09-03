Tramwaje Warszawskie ogłosiły postępowanie przetargowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla nowej trasy tramwajowej, która połączy ul. Kasprzaka z Dworcem Zachodnim.

− Nowa trasa połączy Wolę z Ochotą, dzięki czemu pasażerowie będą mogli wygodnie i szybko podróżować pomiędzy tymi dzielnicami. Bez konieczności wjeżdżania do centrum miasta − zapewnia Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Nowa linia będzie liczyć około 1,4 kilometra. Z tego aż 0,9 km znajdzie się pod ziemią. Tramwaje pojadę najpierw w istniejącym tunelu pod stacją kolejową, a następnie w nowym, który powstanie w ciągu ulic Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego. Połączenie z ul. Kasprzaka przewidziano w rejonie przystanku Szpital Wolski.

W pierwszym etapie projektant będzie musiał przygotować trzy warianty przebiegu trasy. Różnią się one lokalizacją zakończenia odcinka podziemnego i miejscem wyjazdu na powierzchnię: w rejonie ul. Prądzyńskiego albo Krzyżanowskiego.

Jak słyszymy od Witolda Urbanowicza, rzecznika Tramwajów Warszawskich, przed decyzją o wyborze konkretnego rozwiązania, zaplanowane zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami najbliższej okolicy.

Na trasie przewidziano powstanie trzech nowych przystanków. Najważniejszy z nich znajdzie się przy peronie nr 9 stacji Warszawa Zachodnia i będzie połączony z przejściem podziemnym za pomocą schodów stałych, ruchomych i wind. Za przystankiem powstaną rozjazdy oraz tor odstawczy. Kolejny przystanek, również podziemny, zaplanowano w rejonie ul. Tunelowej, natomiast ostatni przy ul. Prądzyńskiego.

Projekt został podzielony na dwa zadania. Pierwsze obejmuje odcinek od Kasprzaka do stacji Warszawa Zachodnia, drugie wyposażenie tunelu pod stacją wraz z budową podziemnego przystanku przy peronie 9.

W ramach postępowania wyłoniony projektant opracuje dokumentację projektową: od wstępnych wariantów, przez projekt budowlany i wykonawczy, aż po materiały przetargowe. Będzie również odpowiedzialny za uzyskanie decyzji środowiskowych i wszystkich pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót. Dodatkowo wykonawca przygotuje inwentaryzację zieleni i zaprojektuje rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na tereny zielone.

Na przygotowanie pełnej dokumentacji przewidziano 43 miesiące od podpisania umowy. Sama budowa trasy planowana jest po 2030 roku, a jej harmonogram będzie uzależniony od dostępności finansowania. Do tego czasu w II połowie 2026 roku zostanie uruchomiony pierwszy podziemny przystanek tramwajowy na Dworcu Zachodnim, od strony Ochoty, którego budowa już trwa.

Tramwaj na Stegnach zawisł w powietrzu. Strażacy padli na kolana Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.