Nowa magiczna instalacja nad Wisłą w Warszawie. Idealne miejsce na świąteczny spacer

- Lampiony można podziwiać przez cały rok na bulwarze Flotylli Wiślanej, w okolicy Płyty Desantu i wejścia do Portu Czerniakowskiego. Spacer w tej okolicy może zainspirować do spędzenia czasu na wodzie podczas rejsu, bo póki lód nie ściął Wisły dalej pływamy. Zimowy rejs to nie lada gratka. Szczególnie świątecznie ozdobioną łodzią, pod kocykiem i z zimową herbatką w ręku. Zapraszamy do podziwiania świątecznej Warszawy od strony wody. Rejsy są odbywają się we wszystkie grudniowe soboty w godzinach 14.00 - 16.00, ruszamy i kończymy na plaży przy Płycie Desantu – mówi Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy do spraw Wisły.

