Nowa pułapka na złodziei aut. Kamery będą skanować rejestracje i wysyłać je policji

Mam dla Was taką opowieść...

Wybrał się na spływ kajakowy, do domu już nie wróci. 54-latek utonął w odmętach Wisły

Dlaczego wyją syreny w Warszawie 1.08.2023? Syreny w Warszawie dziś o godz. 17. Co to za rocznica?

Innowacyjny system na otwockich drogach

Jarosław Margielski (PiS) prezydent Otwocka przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w mieście zamontowany został właśnie System Inteligentnej Analizy Ruchu Drogowego. "Będziemy jednym z pierwszych miast w Polsce z tak pionierskim systemem bezpieczeństwa!" - dodał.

Włodarz miasta wyjaśnił przy okazji na czym polega wyjątkowość nowego monitoringu w Otwocku. Otóż na drogach wlotowych do miasta i głównych skrzyżowaniach zostało zainstalowanych 47 kamer. Będą one badać i analizować ruch pojazdów oraz rozpoznawać ich numery rejestracyjne.

Ale to jeszcze nie wszystko! "Ten innowacyjny System będzie także w stanie wykrywać zagłuszarki GSM oraz posiadać szeroką gamę możliwości rozbudowy. Co najważniejsze będzie zarządzany przez Policję oraz połączony w czasie rzeczywistym do centralnej bazy Policji" - poinformował Jarosław Margielski.

Złodzieje aut, porywacze dzieci - strzeżcie się!

Jak wyjaśnił prezydent Otwocka, zebrane dane będą automatycznie porównywane z policyjnymi bazami. W przypadku wykrycia kradzionego auta, system automatycznie wykona serię zdjęć, poinformuje o tym oficera dyżurnego, a ten okoliczne patrole. "Ponadto system będzie mógł być wykorzystany również w sytuacjach takich jak uruchomienie procedury „Child Alert” - uprowadzenia dziecka, dając możliwość sprawdzenia, czy samochód sprawcy uprowadzenia poruszał się po terenie objętym systemem" - dodał Jarosław Margielski.

Nowy wymiar monitoringu

Prezydent Otwocka zauważył, że System Inteligentnej Analizy Ruchu Drogowego to nie tylko skuteczna broń w walce ze złodziejami samochodów czy pomoc w przypadku „child alert”, ale również skuteczny środek do eliminacji aut ciężarowych o przekroczonym tonażu na otwockich drogach.

Jak zaznaczył Jarosław Margielski, koszt inwestycji to 2️,42 miliona złotych.