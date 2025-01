Przebudują ulicę przy kładce pieszo-rowerowej w Warszawie. Znikną miejsca parkingowe

- Most pieszo-rowerowy odmieni wygląd centrum stolicy – zbliżając do siebie śródmiejskie bulwary z Pragą. Jest to ważny etap projektu Nowe Centrum Warszawy, który podnosi jakość przestrzeni miejskich po obu stronach Wisły. Most pozytywnie wpłynie na funkcjonalność okolicy ul. Okrzei na Pradze. Po zakończeniu przebudowy – ta ulica i jej okolice całkowicie zmienią swój charakter – mówił wiosną 2024 r. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

