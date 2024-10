Nowe fakty w sprawie 15-latki. Śmiertelnie ugodziła 17-latka. W tle osobiste porachunki?

Jak informuje RMF FM, nastolatka mieszkała obecnie na Ursynowie, do którego przeprowadziła się z podwarszawskich Marek. Z pobliskiego Słupna pochodzą dwaj zatrzymani 19-latkowie. Młodzi mężczyźni wpadli w ręce mundurowych w swoich domach. Jeden z nich jest chłopakiem napastniczki. Jak dowiedział się RMF FM, ukrył nóż, którym jego dziewczyna zadała cios. To utrudnianie prowadzenia śledztwa, za co między innymi został aresztowany.

Dziewczyna zgodnie z prawem może odpowiadać za zbrodnię jak osoba dorosła. Sprawa nie jest jednak taka prosta. – Sprawa została skierowana do sądu dla nieletnich w momencie, gdy zarzuty dotyczyły spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zarzut może ulec zmianie, gdyż ofiara zmarła po kilkudziesięciu godzinach. Treść zarzutów będzie zleżała od ekspertyzy biegłych. Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która pozwoli ustalić, czy w wyniku ugodzenia nożem doszło do choroby zagrażającej życiu, czy doszło do zabójstwa – powiedział „Super Expressowi” prok .Piotr Skiba z prokuratury Okręgowej w Warszawie. Teraz to sąd musi podjąć decyzję, czy sprawę ponownie przekazać prokuraturze. Śledczy mają złożyć w tej sprawie wniosek.