Nowe fakty w sprawie zatrzymań ABW. Dwóch Białorusinów i Polak z zarzutami!

Zarzuty dotyczą działalności na rzecz obcego wywiadu. O sprawie poinformował w środę (29 maja) Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu. - Na polecenie prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 3 osoby w śledztwie dotyczącym prowadzenia działalności na rzecz obcego wywiadu. Wśród zatrzymanych jest jeden obywatel RP oraz dwóch obywateli Białorusi - przekazali śledczy.

Zarzuty usłyszały osoby zatrzymane w poniedziałkowych (27 maja) akcjach. Jedna osoba została zatrzymana na ul. Skalskiego na warszawskim Gocławiu a dwie pozostałe na ul. Mickiewicza w Pruszkowie. Jak nieoficjalnie ustalił "Super Express" ich działania nie miały związku z podpaleniem hali przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie. Zatrzymani mogą być jednak odpowiedzialni za inne podpalenia.

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu prowadzenie działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Wszyscy zatrzymani trafili tymczasowo do aresztu.

