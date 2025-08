Nowe skanery na Lotnisku Chopina w Warszawie. Wielkie zmiany dla pasażerów

Nowe skanery na Lotnisku Chopina

Lotnisko Chopina przygotowuje się do wprowadzenia nowoczesnych skanerów bezpieczeństwa. Jak poinformowała Anna Dermont, rzecznik prasowy portu, trwa postępowanie w sprawie zakupu tych urządzeń. Co to oznacza dla podróżnych?

Koniec z wyjmowaniem elektroniki z bagażu podręcznego!

Możliwość przewożenia płynów w pojemnikach powyżej 100 ml!

Znaczne przyspieszenie kontroli bezpieczeństwa!

„Obecnie trwa postępowanie na nowoczesne skanery, w którym udział biorą dwa konsorcja. Chcemy, by proces instalacji nowych skanerów rozpoczął się jak najszybciej, zaraz po zakończeniu sezonu Lato 2025” – powiedziała Anna Dermont. Postępowanie obejmuje aż 15 linii kontroli bezpieczeństwa. Nowe skanery mają spełniać najwyższe standardy.

Koniec limitów na płyny – wzorem innych lotnisk w Europie

Decyzja o wprowadzeniu nowoczesnych skanerów zbiega się z decyzją Komisji Europejskiej o zniesieniu limitów na płyny na lotniskach wyposażonych w odpowiednie urządzenia. W Europie jest już 700 takich skanerów w 21 krajach członkowskich. Te skanery wykorzystują tomografię komputerową do tworzenia obrazów 3D bagażu, co pozwala na dokładniejsze wykrywanie niebezpiecznych przedmiotów.

Lotniska w Polsce już korzystają z nowoczesnych skanerów

Lotniska w Lublinie i Poznaniu już wprowadziły nowoczesne skanery. Port Lotniczy Lublin był pionierem w Polsce, uruchamiając linie z technologią CT w lutym. W Poznaniu podobne rozwiązanie wprowadzono w kwietniu. Na przełomie roku takie skanery mają pojawić się także w Jasionce.

Co z Krakowem?

Rzeczniczka Kraków Airport, Monika Chylaszek, wyjaśniła, że lotnisko dąży do wdrożenia nowych regulacji.

„Sprzęt, który posiadamy, znajduje się na liście urządzeń umożliwiających zniesienie tych ograniczeń, jednak aby mogły one w pełni zastąpić dotychczasowe procedury, muszą jeszcze przejść odpowiedni proces certyfikacji. Mamy nadzieję, że nastąpi to szybko” - powiedziała Monika Chylaszek.

Koniec problemów technicznych i zielone światło od KE

W ubiegłym roku Komisja Europejska wprowadziła tymczasowy zakaz używania nowych urządzeń z powodu problemów technicznych. Obecna decyzja KE oznacza, że zaawansowane skanery mogą być używane, co pozwoli pasażerom na uniknięcie wyjmowania płynów i laptopów z bagażu.