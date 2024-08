Nowe zakazy w szkołach? Uczniowie nie będą zadowoleni! Znamy stanowisko MEN

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

Rok 2024 obfituje w zmiany w polskim szkolnictwie, to pewne. Niektóre z nich weszły już w życie na przestrzeni ostatnich miesięcy tak jak np. ograniczenie prac domowych. Dodatkowo od nowego roku szkolnego na świadectwach nie będzie religii ani etyki oraz zmianie ulegnie także sama podstawa programowa.

W roku szkolnym 2024/2025 uczniowie szkoły podstawowej będą mieli także obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, więc - jak widać - rewolucji jest naprawdę sporo, a to dopiero kilka z nich. Niektóre ze zmian jednak nie wywołują uśmiechu na twarzach uczniów - dlaczego? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Drastyczne zmiany w szkołach w sprawie telefonów? MEN przedstawiło swoje stanowisko

W ostatnim czasie Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło przedstawić swój stosunek co do wprowadzenia zakazu telefonów w szkołach. Okazuje się, iż takie regulacje obowiązują od lat i sprawdzają się świetnie w zachodnich państwach w Europie, np. we Francji. Jak wiadomo, coraz więcej dzieci ma problem z uzależnieniem od telefonu, więc ogólny zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach może być bez wątpienia dobrym pomysłem. Jaki zdanie w tym temacie ma jednak Minister Edukacji Barbara Nowacka?

System edukacyjny nie jest jeszcze gotowy na całkowity zakaz smartfonów. Autonomia szkoły i prawa rodziców są kluczowe w regulowaniu kwestii związanych z używaniem telefonów komórkowych - mówiła w wywiadzie dla Radia ZET.

Na ten moment więc zakazu nie będzie, bowiem MEN chce zacząć od analizy, która pokaże, jak na uczniów i ich edukację wpływają smartfony używane w szkołach. Pojawiają się jednak informację, iż zamiast drastycznego zakazu używania telefonu, placówki miałyby na początek wprowadzać obowiązkowe aktywności podczas przerw.