Wyprawka szkolna 2024. Jak kształtują się ceny?

Choć pozostało nam jeszcze kilka dni wakacji, to tak naprawdę w ich ostatnim miesiącu wielu rodziców myśli już powoli o przygotowaniu pociech do szkoły. Od lat to głównie sierpień uznawany jest za wręcz gorący okres związany z wyprawką szkolną i - co ciekawe - nietrudno zauważyć, że w tym roku trend się powtarza. W tak ważnym czasie wiele firm organizuje promocje, by zachęcić do jeszcze większych zakupów w danym miejscu, lecz niestety mimo to ceny i tak przerażają.

Okazuje się bowiem, iż wyprawka szkolna 2024 będzie droższa niż ta zeszłoroczna, na co wskazują autorzy raportu UCE RESEARCH i Grupy Offerista. Według badania ceny artykułów szkolnych poszły w górę o 6,2 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. Spory wzrost odnotowano także przy artykułach papierniczych, tutaj jest to aż 15 proc. Jak widać więc, koniec wakacji będzie oznaczał dla wielu ogromny wydatek, lecz okazuje się, że można temu zaradzić! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Jak zaoszczędzić na wyprawce szkolnej? Rodzice muszą o tym wiedzieć!

Wielu rodziców wie o programie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "Dobry Start", lecz znajdą się również i tacy, którzy nie mają o nim zielonego pojęcia. Warto jednak dowiedzieć się w jego temacie nieco więcej, ponieważ może on pomóc w zaoszczędzeniu sporej sumy pieniędzy.

W ramach programu rodzic raz w roku może otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną, co z pewnością będzie nie lada ulgą dla portfela. Chcąc otrzymać pieniądze, należy złożyć wniosek elektroniczny na dedykowanej ku temu stronie ZUS. Na dodatek mogą liczyć rodzice dzieci w wieku do 20 lub 24 lat jeśli mowa o uczniu z niepełnosprawnością.

Oszczędzanie na wyprawce szkolnej możliwe jest także dzięki przemyślanym zakupom. Jeśli więc nadal nie wybrałeś się do marketów i księgarni, a uzupełnienie wyprawki przed tobą, dowiedz się, jakie przedmioty należy kupić przed pierwszym dniem szkoły. W naszej galerii zdjęć powyżej znajdziesz listę rzeczy, których dziecko na pewno będzie potrzebowało w roku szkolnym.