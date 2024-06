Zakończenie roku szkolnego: tak wyglądało w okresie PRL-u

Koniec roku szkolnego to dla większości uczniów jeden z najbardziej wyczekiwanych dni. To właśnie wtedy rozpoczynają się wakacje, więc odpoczynek, wyjazdy i spotkania ze znajomymi. Zanim jednak to nadejdzie, w szkołach dobywają się uroczystości, podczas których odbierane są świadectwa. Współcześnie na takie wydarzenie uczniowie ubierają się raczej elegancko, lecz nie jest to odgórny wymóg. Dawniej jednak każdy musiał przyjść ubrany na galowo, a na koszuli musiała widnieć tzw. tarcza, czyli plakietka z symbolem placówki.

Zarówno w okresie PRL-u, jak i dziś można zaobserwować zwyczaj wręczania nagród dla najlepszych uczniów - w tym aspekcie nic się nie zmieniło. Podobnie sytuacja przedstawia się z apelem i przedstawieniami, które mają miejsce także dzisiaj. Jak jednak wyglądało zakończenie roku szkolnego w PRL-u na fotografiach? Sprawdź naszą galerię, w której zamieściliśmy archiwalne zdjęcia.

Rozrywka w czasie PRL-u. Tak Polacy spędzali czas wolny. Zdziwicie się, jakie mieli pomysły