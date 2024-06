Tak wyglądały sklepy i zakupy w PRL-u. Dziś taki widok jest rzadkością

Okres PRL-u nie był łatwy dla polskiego społeczeństwa, które borykało się z wieloma problemami. Ówczesna gospodarka kraju była kontrolowana przez komunistyczny rząd, przez co zrobienie np. swobodnych zakupów było wręcz niemożliwe. Wprowadzenie kartek żywnościowych miało rozwiązać problem niedoborów produktów, lecz nie do końca tak było. W sklepach nadal brakowało towarów, ludzie tworzyli kilometrowe kolejki, a w momencie dostania się do sklepu, kupowało się to, co zostało. Chcąc dowiedzieć się, jak wyglądały ówczesne realia, sprawdź naszą galerię, w której znajdziesz archiwalne fotografie z okresu PRL-u.

