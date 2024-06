Wesela w czasie PRL-u. Dziś już takich nie ma

W czasie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wesela był idealną okazją do świętowania szczęścia dwóch zakochanych osób oraz oczywiście do spotkania się z najbliższymi. Wspólna zabawa zazwyczaj trwała do białego rana.

Ówczesne imprezy różniły się od tych, które znamy dziś, lecz mimo to i tak miały swój unikalny klimat, którego współcześnie próżno szukać na salach weselnych. Co jednak było nieodłącznym elementem wesel i jakie tradycje kultywowano? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kultowe wesela PRL-u. Bimber i jedzenie przygotowywano w domach

Czasy PRL-u nie należały do najłatwiejszych i społeczeństwo miało ogromny problem ze zdobywaniem towarów. Półki w sklepach bardzo często świeciły pustkami, więc - jak można się domyślać - przygotowania rozpoczynano stosunkowo szybko. Rodziny chciały zdobyć jak najwięcej produktów, a wszystko to, co można było zrobić samodzielnie, robiono w zaciszu domowym. Ciasta, kiełbasy, wędliny oraz oczywiście bimber szykowano w domach, co pozwalało także na spore zaoszczędzenie pieniędzy.

Wesela w czasie PRL-u obfitowały również w tradycje i swego rodzaju obrzędy. Co ciekawe, niektóre są kultywowane do dziś, tak jak np. błogosławieństwo rodziców czy powitanie chlebem i solą.

Lata temu na sali weselnej podczas imprezy domowy bimber lał się strumieniami, orkiestra grała do białego rana, a para młoda zapewniała gościom różnego rodzaju atrakcje w postaci konkursów czy zabaw.

Śluby i wesela w PRL-u miały swój klimat, a jeśli chcesz zobaczyć kadry z takich imprez, sprawdź naszą galerię.

Quiz. Najpiękniejsze przeboje miłosne PRL. Te piosenki pokochały miliony słuchaczy! Pytanie 1 z 10 Dokończ fragment przeboju „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał” zespołu Skaldowie. „Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał...” na dobre i na złe i szczęście ze mną jest i za rękę trzyma mnie Dalej