Nowość na mapie Warszawy. To idealne miejsce na spacer podczas upałów!

Warszawa zyskała nowy park! To kolejna zielona oaza w mieście

Warszawa jest najpopularniejszym miastem w Polsce - nie ma się co dziwić, to stolica naszego kraju, która prezentuje się naprawdę fenomenalnie. Już na samym wjeździe do miasta można podziwiać niemalże rosnące ku niebu nowoczesne budynki. Te, co prawda wyglądają wyjątkowo, lecz sprawiają, iż latem temperatura w mieście jest niekiedy nie do wytrzymania. Efekt tzw. betonozy czy patelni zna niemalże każdy mieszkaniec stolicy, który podczas upału szuka schronienia m.in. w parkach.

Co ciekawe, w ostatnim czasie władze Warszawy poinformowały o kończących się już pracach na Bielanach. To właśnie tam powstał dwukilometrowy park linearny w ciągu ulic Rudnickiego, Perzyńskiego i Podczaszyńskiego.

Na Bielanach przybyło ok. 2 000 m kw. krzewów, m.in. dereni, śnieguliczki, berberysu, róży. Powstała również wstęga miododajnych bylin o powierzchni 700 m kw. Całość dopełnia 700 m kw. niskich i wysokich traw. Nowa zieleń dołączyła do m.in. posadzonych w ramach przebudowy ciągu 61 drzew [...] Parki linearne to ciekawy sposób na aranżację dużej zielonej przestrzeni w uporządkowaną i spójną całość - informuje na Facebooku Zarząd Dróg Miejskich Warszawa.

Pierwsi spacerowicze z pewnością już wybrali się na przechadzki, lecz warto wspomnieć, iż to, co widać na ten moment, to nie wszystko! Okazuje się, że z czasem na miejscu pojawi się więcej drzew oraz krzewów, więc nowy park linearny będzie kolejną zieloną oazą w stolicy. Gdzie jednak jeszcze w Warszawie warto wybrać się na spacer wśród zieleni? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zielone oazy w Warszawie. Spacery tam, to czysta przyjemność

Nowy park linearny na Bielanach to jednak niejedyne miejsce w stolicy, które pozwala mieszkańcom na spacer wśród natury. Warszawa ma wiele pięknych tego typu zakątków, a oto kilka z nich:

Łazienki Królewskie

Park Skaryszewski

Ogród Saski

Park Ujazdowski

Pole Mokotowskie

Park Praski

Park Szczęśliwicki

Park Młociński.

Każde z wymienionych miejsc ma unikalną atmosferę i pozwala się odprężyć. W niektórych lokalizacjach istnieje możliwość piknikowania, co może być świetną atrakcją np. na niedzielne popołudnie z rodziną bądź znajomymi.