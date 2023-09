Ekologiczne miasto w środku Warszawy. Zoabczcie jak będzie wyglądało! [WIDEO]

Warszawa. Ekologiczne miasto w Warszawie. Nowe osiedle ma zachwycać

W ciągu ćwierćwiecza ma tu powstać zupełnie nowy kawałek miasta. Ekomiasta, które zostanie zaprojektowane od początku według najnowszych trendów ochrony środowiska, z energooszczędnymi budynkami, w których ma zamieszkać 19 tys. osób, wielkim parkiem, zbiornikami retencyjnymi, szkołami, przedszkolami i żłobkami, boiskami, placami zabaw a nawet ośrodkiem edukacji ekologicznej.

Inwestor – firma „Okam” - kupiła 62 hektary terenu przy Jagiellońskiej i zaprezentowała we wtorek, 12 września, wypracowany z urzędnikami masterplan. - Mam przyjemność realizować coś, co wykracza poza projekt deweloperski. Ten masterplan to arcydzieło - ocenił nieskromnie Arie Koren, założyciel spółki Okam Capital. - Pamiętam, że gdy po raz pierwszy przedstawiłem założenia projektu wiceprezydentowi Michałowi Olszewskiemu i Marlenie Happach (szefowa biura architektury), widziałem w ich oczach niedowierzanie. Po dwóch latach pracy z urzędnikami wspólnie przygotowaliśmy to przedsięwzięcie. Ten projekt jest unikalny, nie znaleźliśmy drugiego w takiej skali na świecie. Jestem podekscytowany, jestem dobrym biznesmenem i jeszcze nigdy nie straciłem pieniędzy. Tu będą sami wygrani. My będziemy mieć zysk, Warszawa zyska potężny kawałek pięknego miasta, a środowisko i planeta będą chronione – wyliczał Arie Koren.

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski zwrócił uwagę, że miasto szykuje cztery takie masterplany. - Ten dla Pragi i terenów dawnego FSO wzbudzał najmniej kontrowersji – podkreślił.

- To będzie normalne miasto, zrealizowane z dbałością o zabytki i charakter miejsca. Z 10 hektarami parku i pełną, przyjazną infrastrukturą. My jesteśmy szczęśliwi, że ta inwestycja powstanie - cieszył się wiceburmistrz Pragi-Północ Jacek Wachowicz. Twórcy tego projektu – od projektantów, przez architekta krajobrazu, po ekspertkę od technologicznych nowinek – są pozytywnie zakręceni na punkcie ekologii. To widać na zaprezentowanych wizualizacjach. Inwestycja przy Jagiellońskiej ma powstawać w kilku etapach w ciągu 25 lat. Pierwszy fragment ma być widać w 2028 r.