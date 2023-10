Nowy mural w Warszawie. Agnieszka Osiecka wśród bzów na Saskiej Kępie

Agnieszka Osiecka na muralu w Warszawie

"To był maj, pachniała Saska Kępa..."! Kto nie zna tekstu kultowej piosenki "Małgośka" śpiewanej prze Marylę Rodowicz!? Tekst tego wielkiego przeboju napisała Agnieszka Osiecka. I to właśnie jej mural, inspirowany słowami ponadczasowego hitu powstał na Saskiej Kępie w Warszawie. Wizerunek Agnieszki Osieckiej widnieje na ścianie budynku znajdującego się przy ul. Francuskiej 33.

Podobizna wybitnej poetki, dziennikarki oraz autorki tekstów ponad 2000 piosenek powstała na 87. rocznicę jej urodzin. Osoby odpowiedzialne za zaprojektowanie i wykonanie dzieła to projektantka ceramiki Marta Piróg i malarz Marek Grela, czyli duet artystyczny znany jako „Czary-Mury”. To, co wyróżnia mural artystki od innych w stolicy to fioletowe bzy wykonane z ceramiki. Kwiaty nawiązują oczywiście do wspomnianej już piosenki "Małgośka" autorstwa Osieckiej.

Na uroczystym odsłonięciu muralu w poniedziałek, 9 października, pojawili się m.in. wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, Katarzyna Nosowska, Jacek Cygan, Irena Santor, burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski oraz przedstawiciele Fundacji im. Agnieszki Osieckiej „Okularnicy”.

Agnieszka Osiecka uhonorowana na Saskiej Kępie

Po uroczystości uczestnicy przeszli na róg ulic Francuskiej i Obrońców, gdzie znajduje się pomnik Agnieszki Osieckiej. Gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia. "Po uroczystym odsłonięciu muralu, uczestnicy uroczystości udali się pod pobliski pomnik Agnieszki Osieckiej (róg ulicy Francuskiej i Obrońców), gdzie zainicjowano akcję sadzenia bzów na terenie Saskiej Kępy pod nazwą „Sadzimy największy bukiet bzów dla Agnieszki Osieckiej”. W ramach tej akcji i w nawiązaniu do tekstu jednego z największych przebojów autorstwa artystki – „Małgośki” - chcemy zasadzić we współpracy i z udziałem mieszkańców około 300 bzów w różnych lokalizacjach Saskiej Kępy" - przekazał Urząd Dzielnicy Praga-Południe.

Warszawa pamięta o Agnieszce Osieckiej

W mediach społecznościowych wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zachęciła do odwiedzenia trzech wyjątkowy miejsc związanych z legendarną artystką. "Jeśli szukacie pomysłu na jesienny spacer w Warszawie, polecam odwiedzić Saską Kępę i odszukać miejsca związane z Agnieszką Osiecką. Na listę wpiszcie koniecznie poniższe adresy: Dąbrowiecka 25 - to tutaj znajduje się najsłynniejszy dom Agnieszki Osieckiej. Na budynku znajdziecie tablicę pamiątkową informującą o dawnej lokatorce. Ma postać otwartego zeszytu ze słowami piosenki śpiewanej przez Marylę Rodowicz: "To był maj, pachniała Saska Kępa..."; róg Francuskiej i Obrońców - napotkacie tam pomnik Osieckiej z brązu. Przedstawia poetkę siedzącą przy kawiarnianym stoliku, na którym leżą porozrzucane kartki z tekstami jej piosenek; Francuska 31 - pod tym adresem znajdowała się Kawiarnia Sax, czyli jedno z miejsc najbardziej kojarzonych z Osiecką. Poetka była tam stałym gościem, a nawet miała swoje ulubione miejsce" - napisała.