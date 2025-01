i Autor: Shutterstock

NOWA LOKALIZACJA

Nowy Primark w Warszawie. Znana sieć zapowiedziała wielką ekspansję w Polsce

Primark, popularna sieć odzieżowa, zapowiedziała otwarcie swojego drugiego sklepu w Warszawie. Nowa lokalizacja powstanie w centrum handlowym Promenada na Pradze-Południe, co oznacza, że mieszkańcy wschodniej części stolicy wreszcie będą mieli łatwiejszy dostęp do przystępnej cenowo mody. To część większego planu ekspansji marki w Polsce, która zakłada również otwarcia w Lublinie i Białymstoku.