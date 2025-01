Odzieżowy gigant otwiera kolejne sklepy w Polsce. Klienci będą zachwyceni

Primark w Polsce. W kolejnych latach otworzą w kraju trzy nowe sklepy. Gdzie zrobić zakupy?

Primark, znany na całym świecie z szerokiej oferty odzieży, akcesoriów i produktów lifestyle’owych, przyspiesza rozwój na polskim rynku. Do 2027 roku w Polsce pojawią się trzy nowe sklepy. Powstaną w dużych centrach handlowych: Felicity w Lublinie przy al. Wincenta Witosa 32, Atrium Biała w Białymstoku przy ul. Czesława Miłosza 2 oraz Promenada w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75C. Marka zyska łącznie 8 000 m kw. dodatkowej powierzchni handlowej i stworzy aż 400 nowych miejsc pracy.

Jak podkreśla Maciej Podwojski, Head of Primark CEE, cytowany przez portal „corporate.primark.com”, Polska to kluczowy rynek dla firmy: − Zaledwie 4 lata po otwarciu pierwszego sklepu zbudowaliśmy silny biznes z lojalną i rosnącą bazą klientów. Jesteśmy dumni z tego jak ciepło nas przyjęli i stale do nas wracają, podczas gdy my rozwijamy się z roku na rok.

W sklepach dostępna będzie szeroka gama produktów – od odzieży i kosmetyków, po artykuły codziennego użytku oraz wyposażenie domu.

Odzieżowy gigant stawia na strategiczny rozwój firmy. Primark otworzy się na wschodzie Polski

Sklep w warszawskiej Promenadzie będzie pierwszą lokalizacją marki na wschodnim brzegu Wisły, natomiast obiekt w Białymstoku – pierwszym sklepem Primark na wschodzie Polski. Te strategiczne wybory firmy mają na celu przyciągnięcie setek tysięcy nowych klientów.

Polska to jeden z sześciu rynków, na których Primark intensywnie rozwija swoją działalność w Europie Środkowo-Wschodniej. Po sukcesach w takich krajach jak Czechy, Rumunia czy Słowacja, marka kontynuuje ekspansję.

Primark zadebiutował w Polsce w 2019 roku, otwierając swój pierwszy sklep w Galerii Młociny w Warszawie przy Zgrupowania AK „Kampinos” 15. Dziś z siedmioma lokalizacjami w największych miastach kraju marka potwierdza, że Polacy docenili jej ofertę i chętnie korzystają z przystępnych cen oraz szerokiego wyboru produktów.

Czy nowe sklepy w Lublinie, Białymstoku i Warszawie powtórzą ten sukces? Wszystko wskazuje na to, że tak – Primark zyskał już wierne grono klientów i wciąż przyciąga nowych, oferując jakość i trendy w cenach dostępnych dla każdego.

