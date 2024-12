Nowy Rok powitaj w warszawskim Teatrze Capitol. Oj, będzie się działo!

Teatr Capitol zaserwuje gościom niezapomniany wieczór! Będzie kulturalnie, zabawnie i nie zabraknie okazji do wyjścia na parkiet. DISCO Sylwester to propozycja świętowania kolejnego roku z teatralnym rozmachem. Przyjdź i baw się świetnie!

Wyjątkowa noc

Zanim zaczniesz robić plany na 2025 rok, zafunduj sobie rozrywkę. Tę na najwyższym poziomie, kulturalną i do tego z przytupem, oferuje znany i lubiany Teatr Capitol w Warszawie. Tu czeka na ciebie wieczór pełen sztuki, śmiechu i szampańskiej zabawy! Najzabawniejsze komedie, gwiazdorskie obsady, wiwaty i liczne toasty – możesz być tego częścią! Tego wieczoru w wyjątkowy nastrój wprowadzi cię teatralny hit na światową skalę „Boeing Boeing”! Nogi same będą rwały się do tańca podczas rozśpiewanego „Razem czy osobno” w formule Capitol by Night, a interaktywny spektakl „Wesele” sprawi, że długo nie zapomnisz tego wieczoru!

Wieczór z gwiazdami

Uwielbiasz teatr i poszukujesz sposoby na to, by się świetnie bawić w sylwestrową noc? W takim razie wieczór w Capitolu jest właśnie dla ciebie. Każdy spektakl trwa ponad dwie godziny – ponad dwie godziny w towarzystwie gwiazd! W sylwestrowych sztukach wystąpią m.in.:

Daria Widawska,

Radosław Pazura,

Dorota Chotecka,

Mikołaj Krawczyk,

Katarzyna Kołeczek,

Józef Pawłowski,

Kaja Paschalska,

Maria Dejmek.

W rytmie disco

Gdy wieczorny spektakl „Łóżko pełne cudzoziemców” dobiegnie końca, Capitol zaprasza gości do przestrzeni klubowej. W tym miejscu DJ Shine rozgrzeje parkiet do czerwoności energetycznymi rytmami disco. Publiczność będzie się bawić zarówno przy klasycznych hitach, jak i współczesnych brzmieniach. Z kolei dla widzów spektaklu „Wesele” zarezerwowana jest czwarta scena Teatru Capitol - Foksal 11 Jedzenie & Sztuka (ul. Foksal 11). Tu czekać będzie na nich sylwestrowa uczta w klimacie weselnej zabawy! Chcesz poznać szczegóły dotyczące oferty sylwestrowej Teatru Capitol? Wejdź na stronę www.teatrcapitol.pl/spektakl/disco-sylwester i kup bilet!