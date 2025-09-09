Nowy taras widokowy w Warszawie. Z góry widać szczyt Pałacu Kultury. Widok jest nieziemski

Widok z wysokości 230 metrów zapiera dach w piersiach

Taras znajduje się na wysokości 230 metrów, na 53. piętrze budynku. Na samą górę prowadzą szybkie windy – najpierw na poziom 49., a następnie panoramiczna winda lub schody. Z platformy, zabezpieczonej jedynie szklanymi barierami, roztacza się niepowtarzalna panorama Warszawy – od wieżowców Woli, przez Śródmieście, aż po mosty na Wiśle.

Dzięki otwarciu Highline Warsaw stolica zyskała wreszcie dostępny dla wszystkich punkt widokowy w nowoczesnym wieżowcu – czego brakowało mimo dynamicznej rozbudowy skyline’u miasta.

Na 49. piętrze budynku działa także HighGarden Rooftop Lounge – bar i restauracja połączone z zieloną przestrzenią. Ma to być miejsce zarówno na spokojny poranny odpoczynek z kawą, jak i na wieczorne spotkania przy koktajlach. Ceny potrafią zaskoczyć – bezalkoholowe drinki kosztują 40–50 zł, a przystawki zaczynają się od około 70 zł. Główne dania, przygotowane z myślą o dzieleniu się, potrafią sięgnąć nawet kilkuset złotych. To zdecydowanie nie jest budżet dla przeciętnego mieszkańca Warszawy.

Highline Warsaw - bilety, godziny otwarcia. Ile kosztuje taras widokowy na Varso Tower?

Wejście na taras widokowy jest płatne. Standardowy bilet dla dorosłych kupiony na miejscu kosztuje 70 zł, choć ceny online mogą być niższe dzięki systemowi dynamicznego ustalania stawek – od 45 zł w mniej popularnych godzinach lub z większym wyprzedzeniem. Dzieci do lat 3 wejdą za darmo, a młodzież i studenci zapłacą 30 zł.

Wejścia odbywają się co 15 minut – od godziny 10:00 do 21:00. Dzięki temu tłok na górze powinien być ograniczony, a goście będą mogli w spokoju nacieszyć się widokami.

Dla porównania - bilet na taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie kosztuje 28 zł. A ile takie atrakcje kosztują w innych miastach w Europie?

Taras widokowy w Main Tower we Frankfurcie (Niemcy) kosztuje 9 euro (około 38 zł)

Taras widokowy w UFO Tower w Bratysławie (Słowacja) kosztuje od 9,90 euro do 11,90 euro (około 42 do 50 zł)

Wjazd na wieżę telewizyjną Ostankino Tower w Moskwie (Rosja) kosztuje 1300 rubli (około 56 zł)

Wjazd na TV Tower w Berlinie (Niemcy) kosztuje 25,5 euro (około 108 zł)

Wieża Eiffla w Paryżu (Francja) - ceny biletów zaczynają się od 27,5 euro (około 117 zł)

Wjazd na Burj Khalifa (Zjednoczone Emiraty Arabskie) - ceny biletów zaczynają się od 179 AED (około 177 zł)

Czy w Warszawie jest drogo? Jedno jest pewne: od teraz stolica Polski może z dumą prezentować najwyższy taras widokowy w całej Unii Europejskiej.

Varso Tower - symbol nowoczesnej Warszawy

Varso Tower, którego budowa rozpoczęła się w 2017 roku, mierzy 310 metrów wraz z iglicą i od momentu ukończenia jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Przy jego powstaniu pracowało łącznie kilkanaście tysięcy osób, a konstrukcja – ze względu na brak miejsca – stanowiła jedno z najbardziej wymagających wyzwań inżynieryjnych w Polsce.

Otwarcie tarasu i baru to ważny moment dla miasta. Do tej pory warszawiacy mogli korzystać z kilku punktów widokowych, ale żaden z nich nie oferował takiej wysokości i dostępności w samym sercu biznesowej dzielnicy.

Choć ceny wzbudzają dyskusję, operator – firma Magnicity, zarządzająca podobnymi atrakcjami w Paryżu czy Berlinie – zapewnia, że to przestrzeń dla wszystkich: mieszkańców, turystów i biznesu. Czy Highline Warsaw faktycznie stanie się miejscem otwartym i popularnym, czy raczej luksusową atrakcją dla wybranych – czas pokaże.