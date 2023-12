i Autor: Shutterstock

HORROR

O krok od tragedii w Ciechanowie. Leżał na chodniku, był bliski śmierci. Miał widoczne ślady odmrożenia

Sytuacja miała miejsce kilka dni temu, we wtorek, 28 listopada. Policjanci zauważyli mężczyznę leżącego na chodniku. 61-latek miał widoczne ślady odmrożenia. Wymagał natychmiastowej opieki medycznej. Funkcjonariusze zajęli się poszkodowanym i przetransportowali go do specjalnego ośrodka.