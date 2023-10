Las krzyży obok CPK. "To własność społeczeństwa, rad i wspólnot"

Zgłoszenie na policję wpłynęło w okolicach godziny 5:10. Przy ul. Kilińskiego w Żyrardowie leżał 42-letni mężczyzny. Miał dwie rany postrzałowe w klatce piersiowej. Na miejscu zaroiło się od służb ratunkowych. Policjanci zablokowali całą ulicę, zbierali ślady i ustalali okoliczności tragedii.

– Podczas porannej kawy usłyszałem trzy strzały. Wydawało mi się że to petardy, dlatego nie wyszedłem nawet z domu. Dopiero kiedy dokończyłem kawę, zauważyłem, że na miejscu zaroiło się od policji i pogotowia – mówił nam jeden z okolicznych mieszkańców. Jak dodał, wokół zabitego zrobiło się zbiegowisko gapiów zainteresowanych tym, co się dzieje. – Zobaczyłem mężczyznę leżącego nad rowem burzowym na wjeździe do okolicznej firmy – wyjaśnił w rozmowie z naszym reporterem.

Dzisiaj już wiemy, że przy ul. Kilińskiego doszło do zabójstwa. – Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie nadzoruje postępowanie dotyczące zabójstwa, które miało miejsce 12 października 2023 roku w Żyrardowie przy ulicy Kilińskiego w godzinach wczesno porannych. Pokrzywdzonym jest wcześniej notowany, czterdziestokilkuletni mieszkaniec Żyrardowa. Do zabójstwa doszło za pomocą broni palnej – przekazała w rozmowie z "TVN" prok. Małgorzata Szeroczyńska z Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie.

