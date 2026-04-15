Oburzające sceny w kościele. 23-latka przyłapał monitoring

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-04-15 14:32

Z jednego z kościołów w Płońsku zniknęła skarbona z datkami od wiernych. Przebieg kradzieży zarejestrowały kamery monitoringu, dzięki czemu policjantom szybko udało się zatrzymać 23-letniego podejrzanego. Aby nie trafić w ręce funkcjonariuszy, mężczyzna próbował ukryć się... pod folią przykrywającą sadzonki truskawek.

Po kradzieży kościelnej skarbony schował się pod folią na truskawki
Po kradzieży kościelnej skarbony schował się pod folią na truskawki Po kradzieży kościelnej skarbony schował się pod folią na truskawki Po kradzieży kościelnej skarbony schował się pod folią na truskawki Po kradzieży kościelnej skarbony schował się pod folią na truskawki
Kradzież kościelnej skarbony nagrały kamery monitoringu

Do zdarzenia doszło pod koniec marca. Policjanci z Płońska zostali wtedy wezwani do jednego z kościołów. Ze świątyni zniknęła bowiem skarbona, w której gromadzone były datki od wiernych. 

- Z relacji zgłaszającego - księdza z tej parafii wynikało, że do zdarzenia doszło między godziną 13 a 14. Monitoring zarejestrował mężczyznę w bluzie z kapturem, który podszedł do ołtarza, zabrał skarbonę i przeniósł ją w inne miejsce w kościele. Nie działał impulsywnie. Najpierw odłożył skrzynkę na ławkę, opuścił świątynię i wrócił dopiero wtedy, gdy wierni wyszli. Wówczas zabrał ją i uciekł - przekazała oficer prasowa KPP w Płońsku nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Funkcjonariusze szybko zabezpieczyli nagrania z kościelnego monitoringu, przejrzeli zapis z kamer miejskich oraz przesłuchali potencjalnych świadków. Podczas działań natrafili w parku na otwartą skarbonę, w której nie było już pieniędzy. Zgromadzone materiały umożliwiły im jednak wytypowanie podejrzanego.

Przed policjantami chował się pod folią na truskawki

- Kryminalni ustalili, że związek ze sprawą może mieć młody mężczyzna z woj. lubelskiego [...]. Policjanci ustalili miejsce jego pobytu na terenie gminy Wyszogród. Podczas próby zatrzymania mężczyzna zaczął uciekać. Biegł przez zabudowania gospodarcze, następnie przez pole, próbując zgubić funkcjonariuszy. W pewnym momencie położył się pod rozłożoną folią na plantacji truskawek, licząc, że uniknie zatrzymania. Został jednak szybko zauważony i obezwładniony - dodała mundurowa.

Ostatecznie 23-latek trafił do policyjnej celi. Zdążył już usłyszeć zarzut kradzieży skarbony ze znajdującymi się w niej pieniędzmi i przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wcześniej mężczyzna był notowany za sklepowe kradzieże, teraz grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

- (23-latek) wyjaśnił, że tego dnia kilkukrotnie wchodził i wychodził z kościoła, obserwując sytuację. Ostatecznie zabrał skarbonę, a następnie w parku otworzył ją i zabrał znajdujące się w środku pieniądze. Jak twierdził, część z nich przeznaczył na zakup alkoholu. W chwili zdarzenia miał być pod jego wpływem - podkreśliła nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Po kradzieży kościelnej skarbony schował się pod folią na truskawki
Galeria zdjęć 8
POLICJA
KRADZIEŻ
MAZOWIECKIE
KOŚCIÓŁ