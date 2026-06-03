Darmowe kino plenerowe w Warszawie powraca. Oto program seansów na lato

Kino plenerowe pod PKiN powraca
Inicjatywa zatytułowana "LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca" oficjalnie inauguruje sezon zaplanowany na 2026 rok. Począwszy od 2 czerwca, w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę kinomaniacy spotkają się na placu przed Kinoteką w cieniu Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie przygotowane w ramach cyklu pokazy nie wymaga zakupu biletów i jest całkowicie otwarty dla zainteresowanych.
Czerwiec i lipiec oznaczają start seansów o godzinie 21:30, natomiast w sierpniu i wrześniu filmy ruszą punktualnie o 20:30. Przestrzeń przed ekranem przyjmuje gości już na dwie godziny przed rozpoczęciem pokazu. "Leżaków mamy dużo, ale ich liczba jest ograniczona. Polecamy zadbać o ciepłe ubrania lub koce, aby oglądać film w komfortowych warunkach. W przypadku deszczu zapraszamy na seans w sali kinowej Kinoteki" - poinformowali.
Repertuar plenerowego kina Kinoteki 2026
Zastanawiacie się, na jakie dokładnie produkcje będzie można trafić podczas wieczornych pokazów pod warszawskim PKiN? Prezentujemy szczegółową rozpiskę udostępnioną przez organizatorów cyklu:
- Czerwiec:
- 02.06 - Mamma Mia! (2008);
- 04.06 - Grzesznicy (2025);
- 06.06 - Wielki Marty (2025);
- 09.06 - Erin Brockovich (2000);
- 11.06 - Dzień świra (2002);
- 13.06 - Proud (2026), premiera serialu HBO Original;
- 16.06 - Whiplash (2014;
- 18.06 - Sirât (2025);
- 19.06 - silent disco;
- 20.06 - Amelia (2001);
- 23.06 - Mad Max: Na drodze gniewu (2015);
- 25.06 - Piknik pod wiszącą skałą (1975);
- 27.06 - Supersamiec (2007);
- 30.06 - Pomoc domowa (2025);
- 02.07 - Kocha, lubi, szanuje (2011);
- 04.07 - F1 (2025);
- 07.07 - Donnie Darko (2001);
- 09.07 - Amadeusz (1984);
- 11.07 - Madagaskar (2005);
- 14.07 - Noce i dnie (1975);
- 16.07 - Skomplikowani (2025);
- 17.07 - silent disco;
- 18.07 - Na rauszu (2020);
- 21.07 - Bałtyk (2025);
- 23.07 - Left-Handed Girl (2025);
- 25.07 - Bodyguard (1992);
- 28.07 - Surfer (2024);
- 30.07 - Pamiętnik (2004);
- 01.08 - Tajny agent (2025);
- 04.08 - Drama (2025);
- 06.08 - Wielkie piękno (2013);
- 08.08 - Bez wyjścia (2025);
- 11.08 - Listy z Wilczej (2025);
- 13.08 - Anioł stróż (2025);
- 15.08 - Wartość sentymentalna (2025);
- 18.08 - Tamte dni, tamte noce (2017);
- 20.08 - GoldenEye (1995);
- 21.08 - silent disco;
- 22.08 - Kokuho (2025);
- 25.08 - Miłość, która zostaje (2025);
- 27.08 - Lalka (1968);
- 29.08 - Dwunastu gniewnych ludzi (1957);
- 01.09 - Wielki łuk (2025);
- 03.09 - La La Land (2016);
- 04.09 - silent disco;
- 05.09 - Czas na miłość (2013).
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