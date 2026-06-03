Darmowe kino plenerowe w Warszawie powraca. Oto program seansów na lato

Kino plenerowe pod PKiN powraca

Inicjatywa zatytułowana "LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca" oficjalnie inauguruje sezon zaplanowany na 2026 rok. Począwszy od 2 czerwca, w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę kinomaniacy spotkają się na placu przed Kinoteką w cieniu Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie przygotowane w ramach cyklu pokazy nie wymaga zakupu biletów i jest całkowicie otwarty dla zainteresowanych.

Czerwiec i lipiec oznaczają start seansów o godzinie 21:30, natomiast w sierpniu i wrześniu filmy ruszą punktualnie o 20:30. Przestrzeń przed ekranem przyjmuje gości już na dwie godziny przed rozpoczęciem pokazu. "Leżaków mamy dużo, ale ich liczba jest ograniczona. Polecamy zadbać o ciepłe ubrania lub koce, aby oglądać film w komfortowych warunkach. W przypadku deszczu zapraszamy na seans w sali kinowej Kinoteki" - poinformowali.

Repertuar plenerowego kina Kinoteki 2026

Zastanawiacie się, na jakie dokładnie produkcje będzie można trafić podczas wieczornych pokazów pod warszawskim PKiN? Prezentujemy szczegółową rozpiskę udostępnioną przez organizatorów cyklu:

Czerwiec: 02.06 - Mamma Mia! (2008); 04.06 - Grzesznicy (2025); 06.06 - Wielki Marty (2025); 09.06 - Erin Brockovich (2000); 11.06 - Dzień świra (2002); 13.06 - Proud (2026), premiera serialu HBO Original; 16.06 - Whiplash (2014; 18.06 - Sirât (2025); 19.06 - silent disco; 20.06 - Amelia (2001); 23.06 - Mad Max: Na drodze gniewu (2015); 25.06 - Piknik pod wiszącą skałą (1975); 27.06 - Supersamiec (2007); 30.06 - Pomoc domowa (2025); Lipiec: 02.07 - Kocha, lubi, szanuje (2011); 04.07 - F1 (2025); 07.07 - Donnie Darko (2001); 09.07 - Amadeusz (1984); 11.07 - Madagaskar (2005); 14.07 - Noce i dnie (1975); 16.07 - Skomplikowani (2025); 17.07 - silent disco; 18.07 - Na rauszu (2020); 21.07 - Bałtyk (2025); 23.07 - Left-Handed Girl (2025); 25.07 - Bodyguard (1992); 28.07 - Surfer (2024); 30.07 - Pamiętnik (2004); Sierpień: 01.08 - Tajny agent (2025); 04.08 - Drama (2025); 06.08 - Wielkie piękno (2013); 08.08 - Bez wyjścia (2025); 11.08 - Listy z Wilczej (2025); 13.08 - Anioł stróż (2025); 15.08 - Wartość sentymentalna (2025); 18.08 - Tamte dni, tamte noce (2017); 20.08 - GoldenEye (1995); 21.08 - silent disco; 22.08 - Kokuho (2025); 25.08 - Miłość, która zostaje (2025); 27.08 - Lalka (1968); 29.08 - Dwunastu gniewnych ludzi (1957); Wrzesień: 01.09 - Wielki łuk (2025); 03.09 - La La Land (2016); 04.09 - silent disco; 05.09 - Czas na miłość (2013).

Lipiec: Sierpień: Wrzesień:

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