30 lat na scenie! Molesta Ewenement zapowiada wyjątkowy koncert w stolicy

Ta informacja z pewnością ucieszy każdego miłośnika rodzimego hip-hopu! Kultowa formacja Molesta Ewenement ogłasza obchody swoich 30. urodzin i zachęca fanów do wspólnej zabawy. W sobotę, 27 czerwca, spotkamy się na Letniej Scenie Progresji na warszawskim Bemowie. Wspólnie z Włodim, Vieniem, Wilkiem oraz Pelsonem będziemy mieli okazję świętować bogaty dorobek jednego z kluczowych zespołów w dziejach polskiego rapu.

Przed nami wieczór wypełniony hiphopowymi klasykami, które wychowały całe pokolenie! Publiczność usłyszy utwory od kultowego „Skandalu”, przez „Ewenement” i „Taką płytę”, aż po wyjątkowy set przygotowany z okazji 20-lecia wydania albumu „Nigdy nie mów nigdy”. W repertuarze znajdą się również sztandarowe kawałki z płyty „Molesta + Kumple”, trylogii „Autentyków” Vienia i Pelsona, „Radia Ewenement 5G FM”, a także utwory z projektów solowych i kolaboracji członków grupy z ostatnich trzydziestu lat. Takie jubileuszowe widowisko na pewno się nie powtórzy, a część z przypomnianych szlagierów zabrzmi na żywo tylko podczas tego jedynego koncertu na Letniej Scenie Progresji.

Naturalnie obchody 30. urodzin grupy Molesta Ewenement nie mogłyby się odbyć bez udziału zaprzyjaźnionych muzyków. Swoją obecność na tym wyjątkowym wydarzeniu potwierdziła już plejada polskich artystów hiphopowych. Nazwiska tej silnej, reprezentującej różne pokolenia ekipy gości zostaną ujawnione w najbliższym czasie!

Wejściówki na to rocznicowe wydarzenie będzie można nabyć od 18 marca, od godziny 12:00, w ramach usługi Allegro Smart, a także od 19 marca, od 10:00, za pośrednictwem platformy eBilet.

Koncert odbędzie się 27.06.2026 r. na Letniej Scenie Progresji.

i Autor: organizator/ Materiały prasowe