Kiedyś mówili o nim wszyscy

Od "Koszmaru Sześciolecia" do ikony Warszawy. Hotel Sobieski już po transformacji

Hotel Sobieski przez lata budził skrajne emocje wśród mieszkańców Warszawy i był symbolem PRL-owskiej architektury. Dziś to luksusowy obiekt z duszą, który bez wątpienia przeszedł długą drogę, by stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych miejsc na mapie stolicy. Dlaczego jednak obecnie nie jest już o nim tak głośno? Czy faktycznie jest to powiązane z postmodernistyczną elewacją?