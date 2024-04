Co warszawiacy oddają za darmo? Znaleźliśmy perełki: świnki i majtki to tylko początek

Mieli dość mieszkania z rodziną, więc włamali się do pustostanu. Zapukała do nich policja

Przeglądając popularny serwis ogłoszeniowy OLX, można natrafić na ciekawą kategorię: "oddam za darmo". Jak się okazuje, jest to prawdziwa kopalnia perełek! Ogłoszeniodawcy całkowicie bezpłatnie wystawiają tam rzeczy, których kompletnie nie potrzebują. Oczywiście nie mamy tutaj na myśli licznych ogłoszeń dotyczących adopcji zwierząt. Wiadomo wszakże, że z pewnością nie są to niepotrzebne przedmioty, a żywe istoty poszukujące kochającego domu!

W zakładce "oddam za darmo" można umieścić ogłoszenie właściwie wszystkiego, co nieodpłatnie chcemy przekazać nowemu właścicielowi. To idealne miejsce, w którym można pozbyć się wszystkich "przydasiów", które mimo uroczej nazwy, już nam się nie przydadzą, a jedynie stają się łapaczami kurzu i siedliskiem roztoczy na zagraconym strychu.

W poniższej galerii zdjęć umieściliśmy prawdziwe perełki, które udało nam się wyłowić spośród setki tysięcy ogłoszeń. Co warszawiacy oddają za darmo? Co można zyskać całkowicie bezpłatnie? Zobacz!

Jak bezpiecznie korzystać z OLX? To wiedza w pigułce

Policja, media, i sam serwis OLX ostrzegają przed oszustami którzy wykorzystują platformę do niecnych celów. Jak zatem postępować, by nie dać się oszukać i zyskać zamiast stracić? OLX przygotował krótki poradnik da kupujących i sprzedających. Na co szczególnie zwracać uwagę? Poniżej przytaczamy najważniejsze rady zawarte na stronie OLX.

Bądź ostrożny wobec ofert, które są "zbyt dobre, żeby były prawdziwe".

Prowadź rozmowy w ramach czatu OLX - tutaj są one bezpieczne. Nie klikaj w żadne zewnętrzne linki umożliwiające płatność.

W związku z epidemią Covid-19 rekomendujemy skorzystanie z wysyłki za pobraniem lub Przesyłek OLX. W razie odbioru osobistego, zachowaj odpowiednie środki ostrożności.

Używaj przycisku "Kup z Przesyłką" tylko na stronie ogłoszenia umieszczonego na olx.pl.

Sprawdź stan produktu przy odbiorze, jeśli to możliwe.

Więcej informacji TUTAJ.