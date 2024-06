Odważne prace w Giełdzie Papierów Wartościowych! To niepowtarzalna okazja, by je zobaczyć

AOKZ to łódzka inicjatywa, która powstała zgodnie z ideą, że sztuka powinna pobudzać do refleksji i wzbudzać emocje. Nie stroniąc od trudnych tematów, galeria edukuje, inspiruje i zachęca do podejmowania dialogu. Tym razem galeria AOKZ z obrazami rozgościła się w biznesowych przestrzeniach, a sama wystawa - jak mówią jej organizatorzy - zmusza do refleksji nad relacją biznesu i człowieka. To kilkanaście prac dwojga młodych artystów: Bartłomieja Radosza (malarza) i Jarosława Borka (rzeźbiarza).

Zobacz także: Obraz wart 5 milionów wisiał w starej willi pod Warszawą. „Rodzinna pamiątka” [ZDJĘCIA]

Dla obu źródłem wszelkiej inspiracji jest właśnie człowiek. Dlaczego warto obejrzeć tę wystawę? Otaczające nas z każdej strony dążenie do perfekcji i estetyzacji życia wywołało w młodym artyście potrzebę pokazania człowieka w całej jego niedoskonałości. Bartłomiej Radosz na przykład w swoich pracach przedstawia świat - z jego ułomnościami, chorobami i brzydotą, od której tak bardzo staramy się uciec. Jarosław Borek natomiast w swoich rzeźbach i ich brutalistycznych formach ukrywa głęboką i nieoczywistą symbolikę.

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 10:00-20:00, Warszawa, ul. Książęca 4, w sobotę i w niedzielę 10:00-20:00, wejście od al. Jerozolimskich.

Rzeźby balansujące nad miastem. Nietypowa wystawa w Bydgoszczy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.