Niesamowite!

Obraz wart 5 milionów wisiał w starej willi pod Warszawą. „Rodzinna pamiątka” [ZDJĘCIA]

mrok | ago 15:14

Zaginiony obraz Józefa Chełmońskiego - wart nawet 5 mionów złotych - odnalazł się w starej, prywatnej willi pod Warszawą! To „Wieczór letni”, namalowany w tym samym czasie, co słynne „Babie lato”. Co ciekawe - właściciele obrazu nie wiedzieli, że w ich domu wisi aż tak wartościowe dzieło. Dlatego dziś historycy sztuki apelują, by przejrzeć swoje piwnice i strychy, bo takich skarbów w polskich domach może być więcej. Cenne są nawet popularne, przedwojenne serwisy kawowe, za które w domach aukcyjnych można otrzymać nawet 25 tysięcy złotych.