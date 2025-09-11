Odwołali koncert w Warszawie przez rosyjskie drony. Fani zespołu byli bezlitośni

Wielu fanów z niecierpliwością odliczało godziny do występu szkockiej formacji Mogwai, jednej z najważniejszych grup postrockowych na świecie. Koncert miał odbyć się w czwartek (11 września) w warszawskim klubie Progresja. Niestety, niespodziewanie w środowy wieczór pojawiła się informacja, że wydarzenie zostało odwołane.

Decyzję ogłosili sami artyści za pośrednictwem mediów społecznościowych. Potwierdzenie szybko znalazło się także na stronie dystrybutora biletów. − Koncert Mogwai zaplanowany na 11 września tego roku w klubie Progresja w Warszawie nie odbędzie się. Obecnie trwają prace nad znalezieniem nowej daty − przekazał serwis ticketclub.pl. Organizatorzy podkreślili jednocześnie, że bilety zachowują ważność, a szczegóły dotyczące nowego terminu zostaną podane w najbliższym czasie.

Za odwołaniem występu stoją wydarzenia, które rozegrały się w nocy z wtorku na środę. Fani zespołu byli jednak bezlitośni. Pod ich postem w mediach społecznościowych, pojawiło się ponad 400 reakcji, z czego większość stanowiły reakcje śmiechu (haha).

Światowa trasa przerwana w Warszawie

Warszawski koncert miał być częścią imponującej trasy, w ramach której zespół odwiedza Amerykę Północną, Amerykę Południową, Azję i Europę. Mogwai od lat cieszą się opinią jednego z najbardziej oryginalnych i wpływowych projektów na scenie alternatywnej.

Zespół powstał w 1995 roku w Glasgow, a jego skład tworzą Stuart Braithwaite, Barry Burns, Dominic Aitchison oraz Martin Bulloch. Ich twórczość charakteryzuje się monumentalnymi kompozycjami instrumentalnymi, przeplatanymi sporadycznym wokalem i eksperymentalnym podejściem do formy.

Szkoci mają na koncie dziesięć albumów studyjnych. Największy sukces przyniosła im płyta „As The Love Continues” z 2021 roku, która zdobyła pierwsze miejsce na Oficjalnej Liście Albumów w Wielkiej Brytanii. Album otrzymał także nominację do Mercury Prize oraz nagrodę Scottish Album of the Year, potwierdzając pozycję zespołu jako jednej z ikon gatunku.

Co dalej z koncertem?

Choć decyzja o odwołaniu występu rozczarowała fanów, klub Progresja i dystrybutor biletów zapewniają, że nowa data zostanie podana wkrótce. Wszystkie zakupione wejściówki mają zachować ważność.