Odwołali koncert w Warszawie przez rosyjskie drony. Fani zespołu byli bezlitośni

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-09-11 14:57

Warszawa miała być ich kolejnym przystankiem światowej trasy. Jednak na kilkanaście godzin przed planowanym koncertem w klubie Progresja w Warszawie muzycy postrockowego zespołu poinformowali, że wydarzenie nie dojdzie do skutku. Jaki jest powód tej decyzji? Tłumaczymy w artykule.

Odwołali koncert w Warszawie przez rosyjskie drony. Fani zespołu byli bezlitośni

i

Autor: Shutterstock, facebook/@Krzysztof Tworek, wójt gminy Obrazów/ Facebook

Wielu fanów z niecierpliwością odliczało godziny do występu szkockiej formacji Mogwai, jednej z najważniejszych grup postrockowych na świecie. Koncert miał odbyć się w czwartek (11 września) w warszawskim klubie Progresja. Niestety, niespodziewanie w środowy wieczór pojawiła się informacja, że wydarzenie zostało odwołane.

Decyzję ogłosili sami artyści za pośrednictwem mediów społecznościowych. Potwierdzenie szybko znalazło się także na stronie dystrybutora biletów. − Koncert Mogwai zaplanowany na 11 września tego roku w klubie Progresja w Warszawie nie odbędzie się. Obecnie trwają prace nad znalezieniem nowej daty − przekazał serwis ticketclub.pl. Organizatorzy podkreślili jednocześnie, że bilety zachowują ważność, a szczegóły dotyczące nowego terminu zostaną podane w najbliższym czasie.

Za odwołaniem występu stoją wydarzenia, które rozegrały się w nocy z wtorku na środę. Fani zespołu byli jednak bezlitośni. Pod ich postem w mediach społecznościowych, pojawiło się ponad 400 reakcji, z czego większość stanowiły reakcje śmiechu (haha).

Światowa trasa przerwana w Warszawie

Warszawski koncert miał być częścią imponującej trasy, w ramach której zespół odwiedza Amerykę Północną, Amerykę Południową, Azję i Europę. Mogwai od lat cieszą się opinią jednego z najbardziej oryginalnych i wpływowych projektów na scenie alternatywnej.

Zespół powstał w 1995 roku w Glasgow, a jego skład tworzą Stuart Braithwaite, Barry Burns, Dominic Aitchison oraz Martin Bulloch. Ich twórczość charakteryzuje się monumentalnymi kompozycjami instrumentalnymi, przeplatanymi sporadycznym wokalem i eksperymentalnym podejściem do formy.

Szkoci mają na koncie dziesięć albumów studyjnych. Największy sukces przyniosła im płyta „As The Love Continues” z 2021 roku, która zdobyła pierwsze miejsce na Oficjalnej Liście Albumów w Wielkiej Brytanii. Album otrzymał także nominację do Mercury Prize oraz nagrodę Scottish Album of the Year, potwierdzając pozycję zespołu jako jednej z ikon gatunku.

Co dalej z koncertem?

Choć decyzja o odwołaniu występu rozczarowała fanów, klub Progresja i dystrybutor biletów zapewniają, że nowa data zostanie podana wkrótce. Wszystkie zakupione wejściówki mają zachować ważność.

Super Express Google News
Sonda
Czy Polska powinna przyspieszyć zakupy systemów antydronowych?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KONCERT ODWOŁANY
KONCERT