Odwołane pociągi i utrudnienia na trasie do Warszawy. Co się stało?

Wieliszew. Utrudnienia w kursowaniu pociągów

Jak informuje WTP, z przyczyn technicznych w rejonie stacji Wieliszew wystąpiły poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S4 i S40 oraz Kolei Mazowieckich (KM). To właśnie tam doszło do awarii, która sparaliżowała ruch.

Utrudnienia dotyczą linii S4 i S40

Problemy w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich

Możliwe opóźnienia i odwołania kursów



Co się stało?

Na stacji Wieliszew doszło do awarii taboru: "Z powodu awarii pociągu pasażerskiego wstrzymany ruch pociągów. Przepraszamy za utrudnienia". Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony do normy.

