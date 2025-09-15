Odwołane pociągi i utrudnienia na trasie do Warszawy. Co się stało?

Wieliszew. Utrudnienia w kursowaniu pociągów
Jak informuje WTP, z przyczyn technicznych w rejonie stacji Wieliszew wystąpiły poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S4 i S40 oraz Kolei Mazowieckich (KM). To właśnie tam doszło do awarii, która sparaliżowała ruch.
- Utrudnienia dotyczą linii S4 i S40
- Problemy w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich
- Możliwe opóźnienia i odwołania kursów
Co się stało?
Na stacji Wieliszew doszło do awarii taboru: "Z powodu awarii pociągu pasażerskiego wstrzymany ruch pociągów. Przepraszamy za utrudnienia". Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony do normy.
