Odwołane pociągi i utrudnienia na trasie do Warszawy. Co się stało?

2025-09-15 8:58

Pasażerowie planujący podróż pociągiem na trasie Warszawa - Wieliszew muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami! Z najnowszych informacji wynika, że na trasie występują opóźnienia, a niektóre kursy mogą zostać nawet odwołane.

Wieliszew. Utrudnienia w kursowaniu pociągów

Jak informuje WTP, z przyczyn technicznych w rejonie stacji Wieliszew wystąpiły poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S4 i S40 oraz Kolei Mazowieckich (KM). To właśnie tam doszło do awarii, która sparaliżowała ruch.

  • Utrudnienia dotyczą linii S4 i S40
  • Problemy w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich
  • Możliwe opóźnienia i odwołania kursów

Co się stało?

Na stacji Wieliszew doszło do awarii taboru: "Z powodu awarii pociągu pasażerskiego wstrzymany ruch pociągów. Przepraszamy za utrudnienia". Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony do normy.

Patodeweloperka w Wieliszewie

