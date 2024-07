Ognista kula na niebie! Widziały ją dziesiątki osób, co to było?!

Rzucił się z nożem na kolegę swojej byłej! Szokujące, co znaleźli w mieszkaniu

Ognista kula na niebie nad Mazowszem! Widziały ją dziesiątki osób, co to było?!

Niezwykły obiekt pojawił się nad polskim niebem w nocy z poniedziałku na wtorek (1 na 2 lipca). W sieci krążą zdjęcia i nagrania tego niecodziennego zjawiska. Obserwację zgłaszali m.in. mieszkańcy południowych przedmieść Warszawy i Przysuchy. Widzieli go też na niebie mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Co to było?

Jak wyjaśniają specjaliści, był to meteor! Kosmiczna skała wleciała w naszą atmosferę 9 minut po północy. — Było to ciało niebieskie, które krążyło między Marsem a Jowiszem. Szczęśliwym trafem przecięło się z orbitą ziemską i mogliśmy podziwiać je w postaci jasnego obiektu na nocnym niebie — wyjaśnia w rozmowie z „Super Expressem” Mateusz Żmija (30 l.), koorydnator sieci Skyintel. — Jesteśmy grupą pasjonatów — dodaje. Panowie patrzą w górę, żeby wyłapywać niecodzienne kosmiczne zjawiska. Do obserwacji wykorzystują specjalistyczne kamery, które obejmują całe niebo.

Ognista kula nad mazowieckim niebem. Co to jest meteor?

Czym jest meteor? To świecący ślad, jaki zostawia po sobie meteoroid poruszający się w atmosferze ziemskiej. Jasny „ogon” powstaje w wyniku świecenia par ulatniających się z powierzchni meteoroidu oraz z nagrzanych gazów atmosfery wzdłuż trasy jego przelotu.