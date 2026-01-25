- Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego zbierane są fundusze na leczenie dziecięcych chorób przewodu pokarmowego.
- Polacy wykazują ogromne zaangażowanie, przekazując już ponad 80 mln zł na ten szczytny cel.
- Jakie są dotychczasowe osiągnięcia Fundacji i ile sprzętu medycznego trafiło do szpitali dzięki hojności darczyńców?
34. finał WOŚP. Zebrano już ponad 91 mln zł
Polacy przekazali już ponad 91 mln zł na leczenie dzieci w naszym kraju. W niedzielę od rana na ulicach polskich miast i wielu miast za granicą trwa 34. finał WOŚP, a wolontariusze z naklejkami w kształcie czerwonych serduszek (wydrukowano ponad 40 mln) zbierają do kolorowych puszek datki na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.
Już tradycyjnie o godz. 20 w całej Polsce odbyło się Światełko do Nieba. W pokazie w Warszawie, zaplanowanym na niespełna pięć minut, nie było fajerwerków, a światła i ognie sceniczne.
Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak, na konferencji prasowej podsumowującej pierwszą część dnia 34. Finału na rzecz gastroenterologii dziecięcej, pokazał kartkę, którą otrzymał od działu PR-u fundacji. „Jest spokojnie” – brzmiała jej treść.
- Ten dzień ładuje dobrocią, otwartością i szczerością na cały rok - powiedziała Anna Dymna, która kwestowała na rzecz WOŚP na Rynku Głównym w Krakowie.
W sumie przez 34 lata działalności Fundacja WOŚP zebrała ponad 2,6 mld zł, za co kupiła ponad 81 tys. urządzeń dla publicznych szpitali w całej Polsce.
– Gdyby ktoś 34 lata temu powiedział mi, że będziemy mówili o takich pieniądzach, to byłbym przerażony i w ogóle nie próbował czegokolwiek robić w tym temacie. Ale jeżeli coś robi się konsekwentnie, krok po kroku, z milionami Polaków, to razem można robić rzeczy niezwykłe - powiedział na jednej z konferencji prasowych przed tegoroczną zbiórką Jerzy Owsiak.