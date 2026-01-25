Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego zbierane są fundusze na leczenie dziecięcych chorób przewodu pokarmowego.

Polacy wykazują ogromne zaangażowanie, przekazując już ponad 80 mln zł na ten szczytny cel.

Jakie są dotychczasowe osiągnięcia Fundacji i ile sprzętu medycznego trafiło do szpitali dzięki hojności darczyńców?

34. finał WOŚP. Zebrano już ponad 91 mln zł

Polacy przekazali już ponad 91 mln zł na leczenie dzieci w naszym kraju. W niedzielę od rana na ulicach polskich miast i wielu miast za granicą trwa 34. finał WOŚP, a wolontariusze z naklejkami w kształcie czerwonych serduszek (wydrukowano ponad 40 mln) zbierają do kolorowych puszek datki na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Już tradycyjnie o godz. 20 w całej Polsce odbyło się Światełko do Nieba. W pokazie w Warszawie, zaplanowanym na niespełna pięć minut, nie było fajerwerków, a światła i ognie sceniczne.

Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak, na konferencji prasowej podsumowującej pierwszą część dnia 34. Finału na rzecz gastroenterologii dziecięcej, pokazał kartkę, którą otrzymał od działu PR-u fundacji. „Jest spokojnie” – brzmiała jej treść.

- Ten dzień ładuje dobrocią, otwartością i szczerością na cały rok - powiedziała Anna Dymna, która kwestowała na rzecz WOŚP na Rynku Głównym w Krakowie.

W sumie przez 34 lata działalności Fundacja WOŚP zebrała ponad 2,6 mld zł, za co kupiła ponad 81 tys. urządzeń dla publicznych szpitali w całej Polsce.

– Gdyby ktoś 34 lata temu powiedział mi, że będziemy mówili o takich pieniądzach, to byłbym przerażony i w ogóle nie próbował czegokolwiek robić w tym temacie. Ale jeżeli coś robi się konsekwentnie, krok po kroku, z milionami Polaków, to razem można robić rzeczy niezwykłe - powiedział na jednej z konferencji prasowych przed tegoroczną zbiórką Jerzy Owsiak.