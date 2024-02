CO TERAZ?!

Pożar opuszczonej kamienicy na Pradze

Ogień trawiący poddasze opuszczonej kamienicy przy ul. Folwarcznej zauważono we wtorek, 13 lutego, po godz. 23. Gdy na miejsce przyjechali wezwani strażacy, pożar był już w fazie rozwiniętej. Płomienie wychodziły z budynku. Widać je było z daleka.

Strażacy gaszący pożar walczyli jednocześnie, by niszczycielski ogień nie przedostał się do przyległego do niego, zamieszkałego budynku. Udało się. Sytuacja została opanowana.

W nocnym pożarze kamienicy nikt nie ucierpiał. Obyło się również bez ewakuacji okolicznych mieszkańców.

W poniższej galerii zdjęć zamieściliśmy kilka ujęć z nocnej akcji na Pradze-Północ.