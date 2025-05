DRAMAT

Ojciec zamordowanej 16-latki z Mławy ujawnia. „Córka nie chciała, abym ją znalazł”

Mława wstrząśnięta brutalnym morderstwem 16-latki. Odnaleziono ciało dziewczyny z licznymi obrażeniami, a w Grecji zatrzymano 17-latka podejrzanego o dokonanie zbrodni. Ojciec ofiary w rozmowie z dziennikarką Polsat News ujawnił wstrząsające szczegóły dotyczące obrażeń odniesionych przez córkę. Mężczyzna opowiedział również o tym, jak sam był o krok od znalezienia jej ciała, ale „ma wrażenie, że córka nie chciała, aby to on ją znalazł”. Co dokładnie się wydarzyło w Mławie?