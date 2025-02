Ola najpierw straciła ojca, potem pożar strawił dom. "Z chorą mamą zostałyśmy w jednym ubraniu"

Tajemniczy peron w metrze w Warszawie. Zbudowali go za grube miliony, nikt nigdy z niego nie odjechał

Ola z Bzowa najpierw straciła ojca, potem pożar strawił dom. "Z chorą mamą zostałyśmy w jednym ubraniu"

To, co spotkało Aleksandrę Prochenkę (25 l.) z Bzowa (pow. siedlecki), spędza sen z powiek wszystkim mieszkańcom gminy Zbuczyn. Nikt nie może zrozumieć dlaczego okrutny los uwziął się na tak przesympatyczną dziewczynę i po raz drugi wystawił ją na straszliwą próbę.

Ola, pracująca studentka finansów jednej z warszawskich uczelni, właśnie rozpoczęła pisanie pracy magisterskiej. Cieszyła się, że kończy studia i będzie mogła zająć się tylko pracą, by pomagać swojej schorowanej mamie. Życie miało jednak inne plany.

Tragiczny pożar domu zabrał im cały dobytek

Szczęście nie trwało długo, bo w ubiegłą niedzielę spalił się drewniak, w którym mieszkała z mamą.

– Byłyśmy w domu obie i w pewnej chwili poczułam dziwny swąd – opowiada nam Aleksandra Prochenka. – Wybiegłam do sieni i obaczyłam, że cały sufit stoi już w ogniu. Chwyciłam tyko telefon i szybko z mamą wybiegłyśmy na zewnątrz. Na miejscu zaroiło się od strażaków, którzy z trudnością opanowywali potężne płonienie. Z domu nic się nie uratowało. Z chorą mamą pozostałyśmy tylko w jednym ubraniu. Potrzebujemy wszystkiego, bo nawet to, o ocalało nie nadaje się do użytku. Bardzo prosimy o pomoc w odbudowie naszego domu, bo nie poradzimy sobie – apeluje studentka.

Pięć lat wcześniej zostały same

Na domiar złego pani Ola w 2020 roku, w wyniku COVID-19, straciła ojca. Musiała się usamodzielnić, połączyć studia w Warszawie, pisanie pracy magisterskiej, pracę zarobkową z opieką nad swoją mamą, która jest osobą niepełnosprawną i wymaga codziennej troski.

Potrzebna pomoc. Wspomóż zbiórkę

Pomóżmy pani Oli i jej mamie przetrwać ten najtrudniejszy czas. Każda złotówka to dla niej szansa na zbudowanie życia od nowa. Dziękujemy za każdą wpłatę i dobre słowo. Tutaj znajduje się link do zbiórki.