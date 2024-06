Opowieść o nocy świętojańskiej w cyrkowym stylu. Kolejny weekend tematyczny w Julinek Parku

Co czekać będzie na gości Julinka w dniach 22-23 czerwca? Bramę do fascynującego świata sennych zjaw i niesamowitych przygód otworzy spektakl "Cyrkowa Noc Kupały". Podążając za główną bohaterką Anną, wkroczymy do krainy pełnej magii i baśniowych przeżyć, gdzie sen staje się rzeczywistością, a każdy krok skrywa w sobie tajemnicę. Spotkamy nieznane postacie, dziewczęta z wiankami na głowach oraz chłopców w bieli, którzy zaproszą nas do tańca i zabawy przy dźwiękach słowiańskich melodii. Czy Anna obudzi się ze snu nocy letniej? Czy znajdzie świecący kwiat o cudownej mocy? Jak zakończy się ta wyjątkowa noc? Przekonajcie się sami!

Przygotujcie się na spektakularne widowisko pełne tańca, cyrkowych popisów, zapierających dech w piersiach akrobacji oraz żonglerki. Na scenie wystąpią: Ale Circus Dance Company. Dodatkowo czekają na Was warsztaty związane z cyrkowymi sztukami, takimi jak hula-hoop, żonglerka czy iluzja. Chcąc jeszcze głębiej zanurzyć się w tradycję Nocy św. Jana, nauczymy się wić wianki, poznamy magiczne moce ziół oraz obrzędy wróżenia z kwiatów i wody.

Oprócz cyrkowych przeżyć, na gości będzie czekać wiele innych ekscytujących atrakcji – i to nie tylko w najbliższy weekend!

Już od 24.06 Julinek Park będzie czynny także w dni powszednie, zapraszając na wakacje pełne zabawy, uśmiechu i mnóstwa przygód. Odwiedzający mogą bawić się w Parku Wodnym pod gołym niebem. Temperatura wody utrzymana jest w zakresie od 25 do 27 stopni Celsjusza, co gwarantuje prawdziwie komfortowe warunki do pływania i korzystania z uroków Parku Wodnego. A dla tych, którzy pragną odpocząć, dostępne jest miejsce do relaksu z 2000 leżakami i parasolami, gdzie każdy może się zrelaksować i nacieszyć cudowną, letnią atmosferą. Zabawę jeszcze bardziej umili szalone piana party!

Dołączcie do nas i cieszcie się wspaniałymi chwilami w najbardziej magicznym miejscu na mapie Polski!

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

HARMONOGRAM 22-23 CZERWCA

11:00 - Quest „Poznaj Dawną Bazę Cyrkową w Julinku”

12:15 – Mini pokaz cyrkowy – MAŁA SCENA

13:00 – Warsztaty sztuk cyrkowych – MAŁA SCENA

14:00 – Spektakl „Cyrkowa Noc Kupały” – ALE CIRCUS DANCE COMPANY - MAŁA SCENA

15:00 – Warsztaty kreatywne „Noc Kupały” – MAŁA SCENA

15:30 – Piana party – PARK WODNY

16:00 – Spektakl „Cyrkowa Noc Kupały” – ALE CIRCUS DANCE COMPANY - MAŁA SCENA

17:30 – Mini disco i bubble show – PLAC ANIMACJI

10:00 – 19:00 - Zwiedzanie wozu cyrkowego z roku 1925

W parku działa również:

Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury.

Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.

Julinek CAMP, czyli kameralny kemping z parcelami słonecznymi z prądem oraz zacienionymi z prywatną strefą grillową, a także pole namiotowe. Miejsce to oferuje wypoczynek blisko natury, jednocześnie zapewniając wszystkie udogodnienia dla komfortowego pobytu.

Julinek Park to miejsce oferujące jakościową rozrywkę dla całej rodziny położone w Lesznie, ok. 30 km od Warszawy. Park zlokalizowany jest na terenie dawnej bazy cyrkowej na obszarze prawie 30 ha. Znajduje się tam szereg atrakcji dla gości w każdym wieku, m.in. największy w regionie park linowy, nowoczesny park wodny pod gołym niebem, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw. Do dyspozycji gości jest także wypożyczalnia rowerów i nowoczesnego sprzętu sportowego, strefa restauracji i punktów gastronomicznych oraz obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami rodzinnymi. Julinek Park to także miejsce występów cyrkowych i teatralnych znanych artystów z telewizyjnych talent-show, cyrkowców, akrobatów i aktorów. Więcej informacji: https://www.julinek.com.pl/