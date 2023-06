Orange Warsaw Festival 2023. Wielkie gwiazdy wystąpią w Warszawie. Będą zmiany w organizacji ruchu

Orange Warsaw Festival 2023. Kto wystąpi?

Orange Warsaw Festival od lat gromadzi tysiące miłośników muzyki, którzy w ciągu dwóch dni mogą uczestniczyć w koncertach gwiazd światowego formatu. W tym roku po raz kolejny wydarzenie odbędzie się na Torze Służewiec. Na dwóch scenach – Orange Stage oraz Warsaw Stage – wystąpią:

Piątek, 2 czerwca:

Thirty Seconds To Mars

Zara Larsson

The Kid LAROI

Aurora

Jan-Rapowanie

Ralph Kamiński

Vito Bambino

Alina Pash

Daria ze Śląska

Sobota, 3 czerwca:

Martin Garrix

Ellie Goulding

The 1975

Igo

Oki

Daria Zawiałow

Otsochodzi

Jann

Faustyna Maciejczuk

„Oprócz koncertów, na publiczność największego warszawskiego festiwalu czeka wiele stref partnerskich, w których będzie można odpocząć, wzbogacić swój festiwalowy strój, czy po prostu dobrze zjeść. Nie zabraknie również ulubionej festiwalowej aktywności, czyli Silent Disco, które codziennie grać będzie aż do 2:00 w nocy” - czytamy na stronie wydarzenia.

Orange Warsaw Festival 2023. Zmiany w organizacji ruchu

Już od środy, 31 maja, aż do niedzieli, 4 czerwca, do godz. 10:00 na ulicach: al. Wyścigowa od Pallutha do bram wjazdowych na teren Toru Służewiec, Rzymowskiego w okolicy ul. Pallutha obowiązuje zakaz zatrzymywana się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

W dni festiwalowe (czyli od piątku, 2 czerwca, od godz. 13 do soboty, 3 czerwca, do godz. 3 oraz od soboty od godz. 13 do niedzieli do godz. 3) nie będzie można także skręcić z ulicy Puławskiej w al. Wyścigową oraz pojechać z ul. Pallutha w al. Wyścigową w kierunku Puławskiej.

Co więcej, za bramą Toru Służewiec, na prawym pasie jezdni ul. Puławskiej w kierunku Piaseczna, na odcinku 150-metrów, wyznaczony zostanie tymczasowy parking w formule Kiss&Ride. Miejsca na jednominutowe zatrzymanie auta będą funkcjonowały od 2 czerwca, od godz. 15 do 3 czerwca do godz. 3 oraz od 3 czerwca od godz. 15 do 4 czerwca do godz. 3.

Jak dojechać i wrócić na Orange Warsaw Festival 2023?

Jak podaje ratusz, aby ułatwić dojazd na festiwal w piątek i sobotę, zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa 300. Pojazdy będą kursowały w godzinach ok. 14:30-0:00 na trasie: METRO WILANOWSKA – al. Wilanowska – Puławska – WYŚCIGI.

Po zakończeniu imprezy, ok. godziny 23:00 zostanie uruchomiona linia „DO METRA”, która będzie obsługiwała jednokierunkowo trasę: WYŚCIGI – Puławska – Romera – Surowieckiego – al. KEN – METRO URSYNÓW 02.

Co więcej, na pierwszej linii metra, w noce z 2 na 3 i z 3 na 4 czerwca, do ok. godziny 3:30 pociągi będą podjeżdżały na stacje co ok. 7-8 minut w obu kierunkach.

Przystanki autobusowe WYŚCIGI, 2 i 3 czerwca od godziny 14:30 do końca kursowania linii nocnych, będą obowiązywały jako stałe dla wszystkich linii dziennych i nocnych. Dodatkowo dla autobusów linii 504 zostanie uruchomiony jako stały przystanek WYŚCIGI 01.

Dodatkowo parkingi P+R Metro Wilanowska, Metro Ursynów i Metro Stokłosy, w noce z 2 na 3 i z 3 na 4 czerwca będą czynne całą dobę.

Co ważne, z opaską festiwalową przejazd komunikacją miejską będzie bezpłatny!