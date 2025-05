Orange Warsaw Festival. Utrudnienia w ruchu i parkowaniu w Warszawie

Na scenie Orange Warsaw Festival w tym roku wystąpią m.in. Chappell Roan, Charli XCX, Loreen, Michael Kiwanuka, Margaret oraz Sara James. Aby ułatwić uczestnikom dotarcie na koncerty, Warszawski Transport Publiczny przygotował specjalne rozwiązania.

W piątek i sobotę, od godziny 14:30 do 23, będzie kursować specjalna linia autobusowa 300 na trasie: Metro Wilanowska – Wyścigi. Dodatkowo, w obie noce festiwalowe, około godziny 23, zostanie uruchomiona linia autobusowa „Do Metra” na trasie: Wyścigi – Metro Ursynów.

− Uczestnicy festiwalu będą mogli bezpłatnie podróżować Warszawskim Transportem Publicznym – od 30 maja do 1 czerwca do godziny 4 na obszarze pierwszej strefy biletowej – informuje Warszawski Transport Publiczny.

Jak skorzystać z darmowej komunikacji na Orange Warsaw Festival?

Aby skorzystać z darmowych przejazdów, należy mieć na nadgarstku ważną opaskę festiwalową z datą wydarzenia. Samo posiadanie biletu nie upoważnia do bezpłatnych przejazdów.

W noce z 30 na 31 maja oraz z 31 maja na 1 czerwca, pociągi pierwszej linii metra będą kursowały do około godziny 3:15, z częstotliwością co 15 minut. W piątek i sobotę, od godziny 14:30 do końca kursowania linii nocnych, przystanki autobusowe Wyścigi będą obowiązywały jako stałe dla wszystkich linii dziennych i nocnych. Autobusy linii 504 zatrzymają się dodatkowo na przystanku Wyścigi 01.

W związku z organizacją Orange Warsaw Festival, w okolicy Toru Wyścigów Konnych Służewiec wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu.

Od środy (28 maja) od godziny 3 do niedzieli (1 czerwca) do godziny 12, obowiązywać będzie zakaz parkowania w alei Wyścigowej od ulicy Pallutha do bram Toru Służewiec oraz na ulicy Rzymowskiego w sąsiedztwie Pallutha.

W dni festiwalowe, czyli od piątku 30 maja, od godziny 13 do soboty, 31 maja do godziny 3 oraz od soboty od godziny 13 do niedzieli do godziny 3, zostanie zamknięty odcinek alei Wyścigowej pomiędzy Pallutha a Puławską. Zakaz nie będzie dotyczył mieszkańców, dojeżdżających do stacji benzynowej oraz posiadaczy biletów festiwalowych kategorii N, którzy będą mogli wjechać od strony ulicy Rzymowskiego.

Wzdłuż muru toru wyścigów konnych, na prawym pasie jezdni ulicy Puławskiej w kierunku Piaseczna, zostanie wyznaczony tymczasowy parking Kiss & Ride, który będzie obowiązywał w piątek i sobotę, od godziny 15 do godziny 3 następnego dnia.

