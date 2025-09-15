Osobówka wbiła się między dwa tiry. Dramatyczny wypadek na S8

Wypadek miał miejsce w poniedziałek (15 września) rano w miejscowości Puchały w pow. pruszkowskim. Kierowca ciężarowego Renault wbił osobówkę pod naczepę DAF-a. – Info na numer 112 wpłynęła po godz. 8.30. Kierujący Renault nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w pojazd marki KIA, na skutek czego pojazd osobowy uderzył w samochód ciężarowy marki DAF – powiedziała nam podkom. Monika Orlik z pruszkowskiej policji.

Wypadek wyglądał na bardzo ciężki. Uderzenie wepchnęło przód osobówki pod naczepę i dosłownie go sprasowało. Pogotowie ratunkowe zajęło się kierowcą, jednak nic poważnego mu się nie stało. – Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Osoby pokrzywdzone nie miały obrażeń powyżej dni 7, wszyscy kierowcy byli trzeźwi i z uprawieniami – powiedziała podkom. Orlik. Dodała, że sprawca – 33-latek z renault – dostał mandat w wysokości 3 tys. zł.

Dziecko pod tirem shorts Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Roztrzaskał się mercedesem na drzewie. Nie miał żadnych szans

Na łamach „SE” opisywaliśmy też inną tragedię, do której doszło dzień wcześniej. Było już ciemno, gdy na wiejskiej drodze rozległ się nagle głośny huk. Osobowy mercedes zjechał z drogi. Prosto w twardy pień przydrożnego drzewa. – O godzinie 23.30 kierujący pojazdem marki Mercedes z nieustalonych przyczyny zjechał na prawe pobocze i uderzył w drzewo. Zginał na miejscu. W zdarzeniu nie brały udziału inne osoby i pojazdy – przekazała „Super Expressowi” asp. sztab. Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim. Teraz sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie. Śledztwo ma wyjaśnić, czy kierowca był trzeźwy i co tak naprawdę się stało. Więcej przeczytasz TUTAJ.

Galeria zdjęć z wypadku mercedesa w Starej Pułapinie: