Roztrzaskał się mercedesem na drzewie. Nie miał żadnych szans

Mateusz Kobyłka
2025-09-15 13:16

Dramat na drodze. W niedzielę wieczorem w miejscowości Stara Pułapina w gminie Baranów osobowy mercedes huknął w przydrożne drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają jak doszło do tej tragedii.

Było już ciemno, gdy na wiejskiej drodze rozległ się nagle głośny huk. Osobowy mercedes zjechał z drogi. Prosto w twardy pień przydrożnego drzewa.O godzinie 23.30 kierujący pojazdem marki Mercedes z nieustalonych przyczyny zjechał na prawe pobocze i uderzył w drzewo. Zginał na miejscu. W zdarzeniu nie brały udziału inne osoby i pojazdy – przekazała „Super Expressowi” asp. sztab. Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim. Teraz sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie. Śledztwo ma wyjaśnić, czy kierowca był trzeźwy i co tak naprawdę się stało.

Wypadli z drogi zginęli na drzewie
Do tragedii doszło też w piątek na terenie gminy Jastrzębia. W wyniku potwornego wypadku, w szpitalu zmarł 65-letni motocyklista. Wcześniej zderzył się z jadącym przeciwnym pasem ruchu 19-latkiem, również poruszającym się na jednośladzie. Młody mężczyzna został przewieziony do szpitala. 

„Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 65-latek kierujący motocyklem suzuki w Lesiowie na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu” – informuje policja.

W niedzielę (14 września) wieczorem w Opaczy pod Warszawą ciężarówka z naczepą nagle zjechała z jezdni i runęła do rowu! Wielka przyczepa całkowicie zablokowała przejazd. Służby ruszyły z pomocą, kierowca trafił pod opiekę ratowników pogotowia ratunkowego. Więcej TUTAJ.

GRODZISK MAZOWIECKI