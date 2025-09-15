Ciężarówka runęła z nasypu na węźle pod Warszawą i zablokowała drogę. Kierowca pilnie potrzebował pomocy

Potężne utrudnienia pod Warszawą. W niedzielę (14 września) wieczorem ciężarówka z naczepą nagle zjechała z jezdni i runęła do rowu! Wielka przyczepa całkowicie zablokowała przejazd. Służby ruszyły z pomocą, kierowca trafił pod opiekę ratowników pogotowia ratunkowego.

Był już wieczór, gdy na jednym ze zjazdów z węzła Opacz pod Warszawą z trasy S8 na trasę S2 wielka ciężarówka nagle zjechała z drogi, przebiła bariery i runęła do rowu. Na miejscu szybko zjawiły się straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe i policja. Jak podaje Miejski Reporter na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej oraz policja. Działania służb obejmowały zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odłączenie akumulatorów i sprawdzenie wycieków, a także udzielenie pomocy poszkodowanemu kierowcy do czasu przekazania go ratownikom medycznym. Kierowca miał jechać za szybko, a droga była mokra i sliska.

Dramatyczny wypadek pod Przysuchą. W miejscowości Gielniów ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Rannych zostało aż 5 osób, w tym kierowca ciężarówki. Ruch odbywa się wahadłowo. Więcej informacji przekazali nam strażacy. – Prawdopodobnie doszło do wymuszenia pierwszeństwa przez kierowcę samochodu osobowego na prawidłowo jadącej ciężarówce. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego pogotowia Ratunkowego z uwagi na informację o poszkodowanym dziecku. Finalnie odleciał on pusty, a wszyscy ranni zostali przetransportowani do szpitali karetkami pogotowia – powiedział nam brygadier Artur Kucharski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze. Strażak dodał, że chwilę po zderzeniu osobówka zaczęła się palić, ale świadkowie ugasili ogień gaśnicami przed przyjazdem służb. Cały artykuł przeczytasz TUTAJ.

