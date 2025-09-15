Śmiertelne zderzenie motocyklistów w Lesiewie. Jeden zmarł w szpitalu, drugi ciężko ranny

Szczegóły wypadku w Lesiowie

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Lesiowie, na terenie gminy Jastrzębia. Jak do tej pory ustalono, 65-letni kierowca motocykla Suzuki stracił panowanie nad maszyną na łuku drogi.

„Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 65-latek kierujący motocyklem suzuki w Lesiowie na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu” – informuje policja.

Groźny wypadek motocyklisty w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zderzenie z BMW i śmierć w szpitalu

Niestety, po utracie panowania nad motocyklem, 65-latek zjechał na przeciwny pas ruchu i doszło do czołowego zderzenia z motocyklem BMW, którym kierował 19-latek. Obaj kierowcy zostali natychmiast przetransportowani do szpitala. Niestety, życia starszego mężczyzny nie udało się uratować.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Sprawą zajęła się policja pod nadzorem prokuratury. Śledczy będą wyjaśniać wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku. Muszą ustalić, dlaczego 65-latek stracił panowanie nad motocyklem i doprowadził do zderzenia.

- Apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność podczas jazdy. Nadmierna prędkość, a także nieostrożność kierowców to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii - przekazała Justyna Jaśkiewicz z radomskiej komendy policji.

Sonda Czy udzielałeś/aś pomocy ofiarom wypadku? TAK NIE