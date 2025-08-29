Tragiczny wypadek w Zawidzu Kościelnym: 62-letni motocyklista zginął na miejscu!

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 19:25 na drodze wojewódzkiej nr 561 w miejscowości Zawidz Kościelny. W okolicy nagle rozległ sięgłośny huk. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 62-letni kierujący motocyklem marki Honda, jadąc po łuku drogi, z nieznanych przyczyn zjechał na prawą stronę jezdni i uderzył w przepust drogowy. Siła uderzenia była tak duża, że motocyklista zginął na miejscu.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, jednak lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon. Policjanci pod nadzorem prokuratora oraz biegłego z zakresu techniki samochodowej przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca wypadku. „Czynności procesowe były prowadzone bardzo skrupulatnie, aby zabezpieczyć wszelkie ślady i dowody, które pomogą w ustaleniu przyczyn tragedii” – informuje st. asp. Katarzyna Krukowska z Komendy Powiatowej Policji w Płocku.

Groźny wypadek motocyklisty w Warszawie

Stróże prawa nie mają wątpliwości – ten dramat to kolejny dowód na to, jak groźne bywają chwile nieuwagi na drodze. – Nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie szczególnej ostrożności na zakrętach i odcinkach o ograniczonej widoczności, unikanie ryzykownych manewrów i przewidywanie zagrożeń, stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec innych kierowców, rowerzystów i pieszych – podkreśla st. asp. Krukowska.

Do tragedii doszło miesiąc wcześniej na warszawskiej Wisłostradzie. W czwartek (17 lipca) rano motocyklista zderzył się w samochodem osobowym. Mężczyzna nie miał szans, zginął na miejscu. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Więcej TUTAJ.