2025-08-29 12:57

W czwartkowy wieczór (28 sierpnia) na drodze wojewódzkiej nr 561 doszło do koszmarnego wypadku. Mężczyzna, kierując motocyklem marki Honda, na łuku drogi nagle stracił panowanie nad maszyną i z ogromną siłą uderzył w przepust drogowy. Skala tragedii była tak wielka, że ratownicy, którzy przybyli na miejsce, nie mogli już nic zrobić. Lekarz pogotowia stwierdził zgon na miejscu zdarzenia.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Tragiczny wypadek w Zawidzu Kościelnym: 62-letni motocyklista zginął na miejscu!

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 19:25 na drodze wojewódzkiej nr 561 w miejscowości Zawidz Kościelny. W okolicy nagle rozległ sięgłośny huk. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 62-letni kierujący motocyklem marki Honda, jadąc po łuku drogi, z nieznanych przyczyn zjechał na prawą stronę jezdni i uderzył w przepust drogowy. Siła uderzenia była tak duża, że motocyklista zginął na miejscu.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, jednak lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon. Policjanci pod nadzorem prokuratora oraz biegłego z zakresu techniki samochodowej przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca wypadku. „Czynności procesowe były prowadzone bardzo skrupulatnie, aby zabezpieczyć wszelkie ślady i dowody, które pomogą w ustaleniu przyczyn tragedii” – informuje st. asp. Katarzyna Krukowska z Komendy Powiatowej Policji w Płocku.

Groźny wypadek motocyklisty w Warszawie

Stróże prawa nie mają wątpliwości – ten dramat to kolejny dowód na to, jak groźne bywają chwile nieuwagi na drodze. – Nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie szczególnej ostrożności na zakrętach i odcinkach o ograniczonej widoczności, unikanie ryzykownych manewrów i przewidywanie zagrożeń, stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec innych kierowców, rowerzystów i pieszych – podkreśla st. asp. Krukowska.

Do tragedii doszło miesiąc wcześniej na warszawskiej Wisłostradzie. W czwartek (17 lipca) rano motocyklista zderzył się w samochodem osobowym. Mężczyzna nie miał szans, zginął na miejscu. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Więcej TUTAJ.

