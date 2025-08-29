Tragedia przed AirSHOW w Radomiu. Mjr „Slab” Krakowian nie żyje. Będzie zwrot pieniędzy za bilety

Major „Slab” Krakowian nie żyje. Tragedia, jaka wydarzyła się podczas przygotowań do AirSHOW w Radomiu. Wstrząsnęła całym krajem. Pilot i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team rozbił się swoim myśliwcem podczas ćwiczeń do wielkiego pokazu z okazji 100-lecia istnienia legendarnej Szkoły Orląt w Dęblinie.

Organizatorzy podjęli jedyną słuszną w tak trudnym momencie decyzję o odwołaniu imprezy. – Ze względu na tragedię podjęto decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji pokazów – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym w dniu tragedii na oficjalnej stronie wydarzenia.

W kolejnym pojawił się komunikat o zwrocie pieniędzy za bilety. – W związku z odwołaniem Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW Radom 2025, informujemy, że zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odwołania wydarzenia. Zwroty będą realizowane zgodnie z kolejnością zakupu biletów oraz za pomocą tej samej metody płatności, którą dokonano zakupu – napisali organizatorzy dzień później.

Wypadek przed AirSHOW Radom 2025. Uczestnicy chcą przekazać pieniądze rodzinie zmarłego pilota

Pod wpisem pojawiły się dziesiątki komentarzy nawołujących do przekazania środków z biletów na rzecz rodziny tragicznie zmarłego pilota. Pozostawił po sobie pogrążoną w smutku żonę oraz dwóch synów. – Pomyślcie proszę o możliwości przekierowania środków na zrzutkę dla rodziny tragicznie zmarłego pilota lub jeśli rodzina nie wyrazi zgody, na inny cel charytatywny – zaproponował jeden z internautów. – Czy są Państwo w stanie utworzyć autoryzowaną zbiórkę dla rodziny Macieja "Slab" Krakowiana? Wiele osób pieniądze ze zwrotu za bilety chciałoby przeznaczyć właśnie na ten cel – zauważył drugi. Na razie nie wiadomo, czy organizatorzy rozważają taką możliwość.

