Te słowa majora Macieja „Slaba” Krakowiana poruszą każdego. "Pasja, determinacja i marzenia"

Nie milkną echa po tragedii, do jakiej doszło w czwartek (28 sierpnia) w Radomiu podczas ćwiczeń przed Air Show. Wiadomo już, że pilotem, który rozbił się pilotując F-16 był major Maciej „Slab” Krakowian.

Swego czasu Major Maciej „Slab” Krakowian opowiedział Karolinie Pajączkowskiej, czym jest najbardziej elitarna eskadra polskich pilotów - Tiger Demo Team.

- Jeżeli chodzi o lotnictwo bojowe, do tego wszystkiego, czyli do zdolności manualnych, całej teorii, którą można czasami wykuć na pamięć, dochodzi najważniejsze – pasja. Pasja, determinacja i marzenia, które jesteśmy w 100% zdeterminowani, żeby zrealizować - mówił major Krakowian.

Pilot F-16 zginął w katastrofie samolotu tuż przed Air Show Radom 2025. Tragedia wywołała ogromne poruszenie. Obecnie mamy emocjonalną dyskusję i wiele analiz, dotyczących przyczyn koszmaru. Major Maciej "Slab" Krakowian uwielbiał to, co robił. Swego czasu rozmawiał o tym z Karoliną Pajączkowską, prowadzącą serię "Pajączkowska do wojska". - Latać można nauczyć każdego. Oczywiście mówimy bardziej o lotnictwie cywilnym - mówił Pajączkowskiej członek elitarnej eskadry polskich pilotów - Tiger Demo Team.

Major "Slab" Krakowian opowiedział bardzo wiele o służbie pilota. Ostatni wywiad cenionego członka elitarnej eskadry znajdziecie poniżej:

Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia. Do tematu będziemy wracać w "Super Expressie" i na "Portalu Obronnym".